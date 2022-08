Kolumne „Stallgeruch“ : Wären sie uns doch nie begegnet, seufzen die Pferde

Zahlen der Reiterlichen Vereinigung (FN) zufolge lebten 2020 in Deutschland 1,3 Millionen Pferde. Die Reittiere unter ihnen wurden von 678.264 in der FN organisierten Hippophilen bewegt, 79 Prozent der Mitglieder sind weiblich. Pferde werden zum Vergnügen und in Wettbewerben geritten und gefahren, sie werden zur Zucht und zur Arbeit eingesetzt. In der ökologisch beeinflussten Land- und Forstwirtschaft etwa arbeiten sie als Alternative zu motorgetriebenen Zugmaschinen. Sie können Rückepferde sein, Kaltblüter oder Lipizzanerhengste der Spanischen Hofreitschule. Deren Milchschimmel zählen zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe der Menschheit. „Das Pferd“, schreibt Frank Westermann in „Das Schicksal der Weißen Pferde“, „war zunächst einmal zum Sklaven gemacht worden, fügsam und zahm. Dies hatte sechstausend Jahre gedauert, doch das Resultat ließ sich dann auch sehen. Anders als das Zebra aß das Pferd dem Menschen aus der Hand.“

Die tanzenden Pferde der Sybariten, Bewohner einer süditalienischen von den Griechen eroberten Kolonie, konnten sich zu den Klängen einer bestimmten Musik auf die Hinterhand stellen und im Takt bewegen. Man kann sich gut vorstellen, dass die damaligen besänftigenden Gesänge zur Lyra den Pferden gefielen. Ihre spektakuläre Körperbeherrschung sollten sie nach dem Willen ihrer Reiter jedoch vornehmlich in der Schlacht einsetzen. Es gibt Berichte von Pferden, die nach den Gegnern ihrer Reiter ausschlugen, sie bissen und zu Tode trampelten. Die sybaritischen Pferde hingegen wurden von ihren Feinden ausgetrickst, indem diese Musik spielten, worauf die Pferde zu tanzen begannen und Kampf wie Flucht darüber vergaßen. So hatten sich die Sybariter ihren Tod nicht ausgemalt.

Pferde waren kriegsentscheidend

Die Mythologie ist voller Pferde. Kentauren, diese fabelhaften Mischwesen in Verschmelzung von Pferden und Menschen, sind das Inbild ihrer engen Beziehung bis in die Gegenwart hinein: In den an magischen Kreaturen wirklich nicht armen Geschichten um Harry Potter hinterlassen sie als intelligente, sprachmächtige Bewohner des Verbotenen Waldes tiefen Eindruck.

An den phantastischen Geschichten der griechischen Mythologie ist so vieles zu bestaunen, dass man nie müde wird, sie zu lesen. Ein modern anmutender Nebenaspekt ihrer zeitlosen Schönheit sind die offenen, verschiedenen und mitunter widersprüchlichen Enden vieler Erzählungen. Blieb Odysseus nach seiner Rückkehr nach Ithaka bei Penelope und starb eines ruhigen Todes „aus dem Meer“? Oder verließ er sie wieder, um Thesprotiens Königin Kallidike zu heiraten? Ermordete ihn sein eigener Sohn Telegonos mit einem Speer, dessen todbringende Spitze aus Stechrochen gefertigt war? War das der Tod aus dem Meer? Oder stimmt es vielmehr, dass die Anbeter Penelopes Odysseus vor Gericht stellten, was schlecht für ihn ausging und mit seiner Verbannung endete?