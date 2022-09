Kolumne „Stallgeruch“ : Mustang, Kaltblut, Rückepferd

Warum und auf welche Weise lieben Menschen Pferde? Sind alle Pferdeliebhaber Romantiker, die Respekt, Empathie, Verständnis und Gewaltlosigkeit zur Grundlage ihrer Beziehung erklären? Die Vereinigten Staaten haben ihre eigenen Legenden vom „Wilden Westen“ und seinen Mustangs, Büffeln und Jagdgründen geschaffen; zu ihren berühmtesten Prot­agonisten zählen die mythischen Gründungsgestalten Nordamerikas, die Cowboys, und mit mehr Recht die indigenen eigentlichen Landeigentümer, die verschiedenen indianischen Völker, sie alle Reiter, Hüter und Zähmer wilder Pferde.

Vom Wild West Circus zum Polospiel

Es ist eine gut dokumentierte Linie, die in der Realität lange von Gewalt geprägt war und die in der Literatur bis zu Monty Roberts, dem Pferdeflüsterer, führt und seinem Buch „Shy Boy. Gespräche mit einem Mustang“. Hundert Jahre zuvor ging es rauer zu. Peitschen, Sporen und Lassos waren die Requisiten des 1879 geborenen Will Rogers, dessen Karriere als Cowboy und Lasso-Artist in „Texas Jack’s Wild West Circus“ ihn von Oklahoma nach Hollywood katapultierte, wo er das Polospiel einführte und ein berühmter Schauspieler und Entertainer wurde, tief betrauert, als er eines Tages über Alaska mit einem kleinen Flugzeug tödlich abstürzte.