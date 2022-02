Kolumne „Stallgeruch“ : Dem Dichter gehen die Tiere nie aus

„The Sense of an Ending“ von Julian Barnes ist eine aufwühlende Ge­schichte um einen auseinanderbrechenden Kreis jugendlicher Freunde. Tony, Alter Ego des Autors und der Protagonist der Erzählung, erinnert sich an die Schulzeit, an Auseinandersetzungen um englische Literatur, an spöttische Kommentare ihres Lehrers: Was etwa würden um Himmels willen Ted Hughes’ Gedichte verhandeln, sollten ihm eines Tages die Tiere ausgehen?

Phil Dixon interessiert sich offensichtlich weniger für Tiere als für seine eigene Lässigkeit, mit der er an einem Denkmal kratzt, und damit wäre er ein typisches Beispiel der ironischen Charakterisierungskunst von Barnes: männlich, weiß, selbstgerecht und großspurig. Aber dahinter steht etwas anderes, eine entwaffnend ernste, die zentrale Fragestellung des Autors. Es ist ein Verweis auf das Geheimnis der sich stets neu entzündenden künstlerischen Vorstellungs- und Erfindungskraft, in der sich das Wunder der Schöpfung wiederholt und spiegelt. Auch wenn Julian Barnes das im Buch selbstredend lakonischer formuliert: Tatsache sei, dass Ted Hughes die Tiere niemals ausgingen.

Zeugnis für die Schönheit, Wildheit, Freiheit

Dass die Tiere — wie das Artensterben schmerzlich beweist — nicht unendlich an Zahl sind, aber unendlich interessant und in welchem lange überfälligen Umbruch das Verhältnis von Mensch und Tier sich befindet, war das Thema der Serie „Wildwechsel“. Zitate aus Ted Hughes’ Gedichten über Wildtiere legten darin Zeugnis ab für die Schönheit, Wildheit, Freiheit eines poetischen Eindringens in das Wesen der Natur, das nichts Usurpatorisches an sich hat, aber auch nichts Sentimentales. „Stallgeruch“ schaut nun an, was Agrarwelt heißt und besonders was aus ihr nicht flüchten kann: Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Hühner, Puten, und — das Schwein, das auch insofern ideal überleitet, als es eine Unterart des Wildschweins bildet. Es wurde schon vor dem Schaf domestiziert, in Ostanatolien und China sperrte man es bereits vor zehntausend Jahren in Gatter und fütterte es mit Speiseabfällen. Ließe man es wieder frei, würde der Allesfresser überleben.

Oft schon hat das Schwein dem Menschen seine Klugheit bewiesen: Es findet Trüffel und Drogen, es ist eigentlich der bessere Vorstehhund bei der Jagd, es tritt im Zirkus auf, es zieht Kutschen, es kommt, wenn sein Hirte es herbeiruft, und wenn man es lässt, unterteilt es sein Habitat in Küche, Schlafzimmer und Bad. Nur Langeweile hasst es.

Wer es drinnen hält und nicht für Abwechslung und Spaß sorgt, dem nimmt es die Wohnung auseinander. Schweine sind Glücksbringer, weil sie einst Trostpreise auf den Jahrmärkten waren. Alle diese Eigenschaften und die vielen witzigen, erstaunlichen Erfahrungen des Menschen mit dem Tier, das wir nur halten, um es zu essen, fasst Ted Hughes’ großartiges Hausschweingedicht „View of a Pig“ zusammen. Es beschreibt den schrecklichen Anblick eines toten Schweins, schwer wie drei Männer, die Augen geschlossen, rosa-weiße Wimpern, die Schweinsfüße steif weggestreckt: „It was too dead“.