Funktioniert so die sommerliche Publikums-Anlockung in Wien? Das Untere Belvedere durchsucht seinen Bestand nach Kolossalgemälden. Es sind ein paar Entdeckungen darunter.

Den Auftakt macht ein Heiligenbild eines unbekannten Künstlers, die „Ekstase des heiligen Franziskus“. Zugeschrieben Bartolomeo Altomonte, stammt es möglicherweise von drei Künstlern, Erstfassung ums Jahr 1700, später mehrfach übermalt. Was das hier zu suchen hat? Weder ist es groß und schon gar nicht kolossal, noch steht es in erkennbarer Beziehung zu seinem Nachbarn, Albin Egger-Lienz’ „Der Totentanz von Anno Neun“ (1908). Allenfalls die Kategorie „existenzielle Bedrohung“ könnte man bemühen, mit Blick auf die unter Führung des Todes marschierenden Soldaten auf dem Gemälde des Südtirolers. Gegenüber hängt ein blutiger Nitsch von 1983 ohne Titel. Barockes Welttheater?

Auch in unserer kleinen Zeit geht es um das „Hereinspaziert!“ des Publikums, da kann der Magnet nicht groß genug sein, da unterscheiden wir uns nicht von unseren Vorfahren. Der Iraner Emad Salehi hält mit einem fußballfeldgroßen Gemälde der Weltmeisterschaft in Qatar derzeit den Rekord, fast zehntausend Quadratmeter. Da kann das Untere Belvedere natürlich nicht mithalten. Ist alles wirklich nur eine Frage der Perspektive?

Ein Hingucker sind zweifellos die Mönchsgeier mit den blutrot leuchtenden Augen, die Karl Huck unter dem Titel „Erwachen (Adler)“ 1908 schuf. Das Gemälde wird nun, frisch restauriert, das erste Mal seit Hucks Todesjahr 1926 gezeigt – denn Huck war sehr aus der Mode gekommen. Seine Greifvögel schauen ziemlich grantig in den Saal. In jenem Jahr malte der gleich daneben platzierte Max Oppenheimer die erste Fassung des Orchester-Bildes „Die Philharmoniker“ mit Gustav Mahler im Zentrum, dessen erste Ausstellung in Österreich der vor den Nationalsozialisten in die USA geflohene Wiener nicht mehr erlebte.

Neunzehn Bilder in fünf Sälen, von gegenständlich bis abstrakt, überwiegend von österreichischen Künstlern, bis auf eines alle aus dem Bestand des Hauses. Zu den Zeitgenossen zählen Elisabeth Plank mit „Gerahmte Gloriosa“ von 2010, Hubert Scheibl mit seinen verschwimmenden „Personal Mountains“ (1997/98), Jakob Gasteiger und Herbert Brandl sowie die beide vor sieben Jahren verstorbenen Gunter ­Damisch mit dem flimmernden Bild „Durchdringungsweltenwege“ von 1999/2000 und Tamuna Sirbiladze, eine Georgierin mit Wohnsitz Wien, deren florale „Greenwall I-V“ mit fünf Leinwänden eine Saalwand füllt. Viel zierlicher daneben die Frühimpressionistin Tina Blau mit einer Prater-Szene, und der Symbolist Emil Jakob Schindler führt mit seinem verdüsterten Friedhofsbild „Pax“ von 1891 zu den ewigen Fragen von Leben und Tod.

Das menschliche Maß als Maßstab?

Schluss- und Höhepunkt ist der Saal mit drei Bildern von Hans Makart, deren größtes, „Venedig huldigt Catarina Cornaro“, gute vierzig Quadratmeter groß ist. Makart schmierte es in drei Wochen hin, wie er seiner Mutter schrieb. Eine Auftragsarbeit, um rechtzeitig zur Wiener Weltausstellung 1873 Aufmerksamkeit zu erzeugen. Seine Überwältigungsästhetik funktioniert auch bei heutigen Besuchern. Mehr als zwei Dutzend Figuren tummeln sich in dem riesigen Ta­bleau, fordern dazu auf, in wechselnder Distanz Detailkenntnis und Übersicht zu gewinnen.

Unbegreiflich bleibt, dass die Formatgrößen der Bilder verschwiegen werden. Wolkig auch die Erklärung der Hausherrin Stella Rollig, die zusammen mit Johanna Hofer die Schau kuratiert hat, ein Bild sei kolossal, wenn es „über das menschliche Maß“ hinausgehe, was nicht einmal bei allen Exponaten zutrifft. Womöglich hat das Konzept einer „Sommerausstellung“ dazu verleitet, die Sache einmal lässiger angehen zu lassen? Das ist – bei mancher Entdeckung im Einzelfall – der Eindruck, mit dem man die kolossal wohltuende Klimatisierung verlässt, um wieder in die Gluthitze der Stadt einzutauchen.

Kolossal. Malerei im Großformat. Unteres Belvedere Wien; bis 27. August. Kein Katalog.