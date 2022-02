Klaus Theweleit wird 80 : Navigieren im Strom ohne Ufer

Klaus Theweleit hatte kurzzeitig eine Professur. Irgendetwas mit Kunst und Theorie in Karlsruhe. Aber er ist weder Professor noch Künstler oder Theoretiker. Seit 45 Jahren schreibt er Bücher – zuvor nur Flugblätter –, zumeist in einer Gattung, die gar keine ist, weil nur er sie verwendet. Man könnte sie Mammutmontageessays nennen. Sein erstes Buch bestand aus zwei Bänden und hatte fast 1300 Seiten. Es folgten vier Bände mit gut 3800 Seiten und ein weiteres vierbändiges Werk mit 2800 Seiten. Alle diese Wälzer sind voller Treibgut: Zitate, Bilder, Comics, Assoziationen und Skizzen von Argumenten. Sigrid Löffler hat von einem Erzählstrom mit vielen Ne­benarmen gesprochen. Es gehe Theweleit darum, die Leser zu überfluten.

Die Vorgehensweise lässt sich histo­rische Gruppenpsychoanalyse nennen. Theweleit präsentiert seit seinen „Männerphantasien“ von 1977/78, dem Buch, das ihn auf einen Schlag berühmt machte und dessen Auflage, vielleicht sogar Leserschaft in die Hunderttausende ging, Fall­geschichten zur meist männlichen Gewalt in der Geschichte. Im Nationalsozialismus und seinen vorgelagerten Männerkampfbünden, so die These, artikuliere sich keine Ideologie, sondern ein verpfuschtes Verhältnis zum eigenen Körper. Der Faschist sehne sich danach, andere zu töten, weil er unfähig zu Nachgiebigkeit, Hingabe und Ba­lance an seinen Körpergrenzen ist. Aus den Mord- und Lustfantasien in deutschen Romanen der Zeit nach 1918 las Theweleit heraus, die Rechtsradikalen verlagerten die Angst, die ihnen ihre leibliche Existenz und die anderer, vor allem weiblicher Leiber, bereitete, nach außen.

Steile Thesen über den Fußball

Das war, sehr zusammengefasst, eine Dissertation, die nicht in der Absicht auf eine akademische Karriere geschrieben wurde. An sie glaubte Theweleit in der Zeit der Berufsverbote und universitärer Engstirnigkeit ohnehin nicht. Der in Ostpreußen geborene und mit seinen Eltern nach Schleswig-Holstein Geflüchtete hatte in Freiburg Germanistik studiert und nebenher für den Rundfunk sowie den Sozialis­tischen Studentenbund gearbeitet. Außerdem spielte er mit seiner E-Gitarre Jazz, ging ins Kino und war Fußballfan, lange bevor man in Kiel oder Freiburg dementsprechende Begegnungen geboten bekam. Aus all diesen Interessen entstanden später schlankere Bücher: Über Hendrix und Dy­lan, über Godard, Pasolini und Hitchcock, über den Fußball als „Realitätsmodell“, mit steilen Thesen und ganz hinreißenden Beschreibungen, wie das Spiel und alles drumherum erlebt werden können.

Die Tausendseiter nach den „Männerphantasien“ handelten davon, dass auch Artisten Gewalt gegen Frauen ausübten: in ihrer Kunstproduktion. Als Geliebte und Ehefrauen werden sie emotional und ganz praktisch zur Arbeit hinzuzogen, ohne dass aus „Eins plus Eins“ jemals Zwei geworden wäre. Orpheus opfert Eurydike und wird dabei zum Sänger. Viele Werke sind nach Theweleit zugleich das Grab einer assistierenden Frau oder sogar mehrerer Musen, weil die Künstler die Beziehungen vampirhaft und oft über den Tod der jeweiligen Eurydiken hinaus instrumentalisieren. Belege dafür findet er von Dante über Monteverdi bis zu Fitzgerald, Benn und Hitchcock, in den Werken wie im Leben.

Danach beschäftigte er sich mit dem Gründungsmythos der Vereinigten Staaten und den Gründungsmythen von kolonialer Landnahme überhaupt. Das Muster ist hier: Der Kolonist – im antiken Griechenland als Gott maskiert, in Amerika ein englischer Söldner – vergewaltigt die Kö­nigstochter, was danach in eine Geschichte freiwilliger Hingabe umgelogen wird. Das Indianermädchens Pocahontas habe sich um 1610 angeblich friedliebend den Kolonisatoren zugewandt. In die Erkundung die­ser Mythen zieht Theweleit die Ge­schichte der Domestikation, der Metallschmelze, des Alphabets und der Digita­lisierung sowie Shakespeares „Sturm“ hi­nein.

Ein Argument auf achttausend Seiten

Leicht verliert man in diesen Gedanken- und Bilderfluten den Überblick. Es wäre in­sofern interessant herauszufinden, ob es für diese Beweisverfahren ein aktives Pu­blikum gegeben hat. Denn Theweleit brachte ein Opfer für sein eigensinniges, stets die eigene Biographie, die eigene Ge­neration, die eigenen Vorurteile einbeziehendes Gelehrtentum. Es hat ihm vor al­lem Bewunderung und Preise eingetragen oder auch die Ablehnung der selektiven, manche sagen exzentrischen Behandlung seiner Themen und Quellen. Aber nur we­nig an konstruktiver Kritik. Der Entschiedenheit seiner Thesen entspricht keine Kon­troverse. Es ist eben schwierig, ein Ar­gument zu diskutieren, das auf achttausend Seiten vorgetragen wird und so gut wie je­den Weltgegenstand einspannt. Um noch einmal Sigrid Löffler zu zitieren: Wenn der Strom über uns hinweggegangen ist, sitzen wir oft begrifflich auf dem Trockenen.

Aber gerade das führt zum guten Grund, Theweleits Sachbuchepen zu lesen. Nicht nur ihres Anregungspotentials wegen. Viel­mehr drohen sie so sehr uns mitzureißen oder wegzuspülen, dass die einzige Not­hilfe im Nach- und Dagegendenken be­steht. Auf dem Rand jeder Seite häufen sich Ausrufe- wie Fragezeichen. Mehr kann als Effekt von Lektüre nicht verlangt werden. Heute wird Klaus Theweleit achtzig Jahre alt.