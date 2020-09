Zum Tod von Michael Lonsdale : Ein hinreißender Schuhhändler

In Casablanca hat Michael Lonsdale das Kino kennengelernt. 1931 in Paris als Sohn eines britischen Marineoffiziers und einer Französin geboren, wurde er von seinen Eltern auf die Kanalinsel Jersey mitgenommen, nach London und 1939 nach Marokko, wo der Vater sich eine Existenz als Händler für Düngemittel aufbauen wollte, aber vom Vichy-Regime interniert wurde. Die amerikanischen Befreier brachten amerikanische Filme mit.

Der Film, der Lonsdale 2011 den César für den besten Hauptdarsteller eintrug, „Von Menschen und Göttern“, wurde in Nordafrika gedreht, nach seinen Angaben „in einer Landschaft, die ich kannte“. Er meinte nicht nur die äußere Landschaft. In seinen Worten bringt der Film von Xavier Beauvois eine Welt der Beschleunigung und eine Welt der Angst ins Gleichgewicht. Er beruht auf einer wahren Begebenheit, dem Martyrium der von islamischen Terroristen entführten Trappisten-Mönche des Marienklosters in Tibhirine.

Ein Symptombündel aus Unauffälligkeiten

1949 kehrten Michael Lonsdale und seine Mutter heim nach Paris. Im siebten Arrondissement bezogen sie eine vom Großvater geerbte Wohnung. Später erfuhr der Enkel, dass der Großvater das Exil erzwungen hatte, weil er Michaels uneheliche Geburt als Schande empfand, mutmaßlich weil er ebenfalls schon der Spross einer außerehelichen Liaison war. Dieses Unaussprechliche der Familiengeschichte ging nach der Vermutung des Schauspielers in seine Berufswahl ein, ließ ihn eine gewisse „Art“ ausbilden, „mich zu offenbaren, obwohl ich sehr furchtsam war“.

Als Befreier seines Talents erlebte er François Truffaut, der ihn in „Die Braut trug Schwarz“ und „Geraubte Küsse“ besetzte. Im zweiten Film der Antoine-Doinel-Saga spielt Lonsdale den von ihm als Kretin charakterisierten Ehemann und Ladeninhaber Tabard, der den Menschen so eingeschnürt gegenübertritt wie die Schuhe, die er verkauft. Um herauszufinden, warum, wie er meint, alle Welt ihn hasst, sucht er keinen Psychoanalytiker auf, sondern einen Detektiv. Der großgewachsene Lonsdale nimmt Platz und überführt sich: ein Strich auf der Landkarte der Psychopathologie des Alltagslebens, spirituell abgemagert, ein Symptombündel aus Unauffälligkeiten. Eigentlich sei alles in Ordnung, berichtet er. Das Schuhgeschäft laufe gut, seit das Gehen in Mode komme. Er könne den Text für die Szene nicht lernen, hatte er dem Regisseur gestanden. Truffauts Antwort: Dann solle er improvisieren.

Bücher über seinen katholischen Glauben

Das tat Lonsdale auch in Jacques Rivettes Dreizehn-Stunden-Film „Out 1“ als Chef einer Theatertruppe, die den „Gefesselten Prometheus“ einstudiert, und so improvisierte sein heilkundiger Bruder Luc für Beauvois die Antwort auf die Frage der jungen Muslimin Rabbia, woran man die Liebe erkennt. „Ich hatte nicht mehr den Eindruck, dass ich es war, der da so sprach. Es war ein anderer.“

Priester hat Lonsdale auch in Filmen von Orson Welles, Joseph Losey, Louis Malle, Dino Risi und Jean-Jacques Annaud verkörpert. Er hat Bücher über seinen katholischen Glauben geschrieben und erkannte einen Sinn darin, dass er an Pfingsten zur Welt gekommen war. In seiner Wohnung gegenüber dem Invalidendom, die in „Geraubte Küsse“ als Wohnung des Ehepaars Tabard dient, ist Michael Lonsdale am Montag im Alter von 89 Jahren gestorben.