Zum Tod von Eva-Maria Hagen : Rebellische Bohemienne

Eva-Maria Hagen war Sängerin und Schauspielerin – eine Rebellin in der DDR, ein Star in Film und Fernsehen. Und eine poetische Existenz. Jetzt ist sie gestorben.

Es gab in diesem Land womöglich berühmtere Schauspielerinnen, erfolgreichere Sängerinnen – aber es gab keine andere, die so schön und stimmig selbst zur Literatur geworden ist, zur Musik: In Wolf Biermanns „Nicht sehen – nicht hören – nicht schrein“, das in Lyrikbänden gedruckt wurde und das er auf seiner vermutlich besten Platte, „Warte nicht auf bessre Zeiten“, auch vertont und stimmungsvoll gesungen hat, geht es einerseits darum, wie schlecht die Welt ist und wie feig die Menschen sind. Und andererseits darum, dass ein einziger Mensch den Sänger retten kann. Es ist Eva-Marie, auf deren Namen jede der fünf Strophen hinausläuft. Und zum Zeichen, dass es nicht nur der Reim war, weshalb es am Ende der ersten Strophe um „die bleichen, die birnweichen Knie von Eva-Marie“ ging, durfte man diese Knie auch sehen auf dem Cover der Platte.

Was allerdings auch die Macht- und Deutungsverhältnisse zwischen Eva-Maria Hagen und ihrem damaligen Lebenspartner Biermann sichtbar machte. Es waren eben nur die Knie, die man sah, in der Mitte zwar, aber im Hintergrund. Und im ­Vordergrund, selbstbewusst und aufsässig saß Biermann an der Heimorgel und de­monstrierte seine Urheberschaft.

Die Aufmerksamkeit der Stasi

Das war 1973, drei Jahre vor Biermanns Ausbürgerung, gegen die Eva-Maria Hagen protestierte, weshalb sie dann auch diese DDR verlassen musste, in der sie doch einerseits rebellisch und Bohème gewesen war. Und andererseits war sie ein Star des Fernsehens und des populären Kinos, färbte sich die Haare blond und hatte nicht viel dagegen, als blonde und freche preußische Sexbombe sich durch die Unterhaltungsfilme zu tanzen und zu singen. Dabei hatte sie ihr Debüt als Schauspielerin am Berliner Ensemble gegeben, in Erwin Strittmatters „Katzgraben“.

Als dann die erwachsenere Eva-Maria Hagen ernstere Lieder sang und sich selbst dabei auf der Gitarre begleitete, hörte man natürlich, dass sie, musikalisch und poetisch, aus denselben Quellen wie Wolf Biermann schöpfte – und jetzt, da sie gestorben ist, wird einem erst bewusst, dass man sie längst danach hätte befragen müssen, was dieser Biermann ihr verdankte. Außer dem Anblick ihrer Knie. Und den Krankenversicherungsbeiträgen, die sie zahlte, als Biermann, wegen des Auftrittsverbots, kaum Einkünfte hatte. Was dann auch ihr, dem Fernsehstar, die Aufmerksamkeit der Staatssicherheit verschaffte.

Eva-Maria Hagen, geboren 1934 im Osten Brandenburgs, aufgewachsen in Perleberg, ausgebildet in Ost-Berlin, hat auch nach ihrer Ausbürgerung und Übersiedlung in den Westen mehr fürs Fernsehen als fürs Kino gearbeitet, und im Unterschied zu ihrer exaltierten Tochter Nina und ihrer Enkelin Cosma Shiva hatte sie meistens eine kühlere, sachlichere, aber nicht weniger eindrucksvolle Präsenz. Und jetzt ist vermutlich der beste Zeitpunkt, das Buch „Liaison amou­reuse“ zu lesen, mit all den Briefen und Gedichten, die Eva-Maria Hagen und der Dichter Peter Hacks einander geschrieben haben, als sie, kurz, aber heftig, ein Paar waren. Am 16. August ist Eva-Maria Hagen gestorben. Sie wurde 87 Jahre alt.