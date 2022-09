Filmregisseur Alain Tanner : Der wachere Blick auf die Welt

Sie heißen Max, Mathilde, Marco, Marie, Marcel, Marguerite, Mathieu und Madeleine, und sie gründen eine Wohngemeinschaft auf einem Bauernhof in der Nähe von Genf, um ein anderes, unangepasstes Leben auszuprobieren. Das Zu­sam­men­sein hält nicht lange, die vier Paare gehen wieder auseinander, aber eines von ihnen hat ein Kind, das den Traum seiner Eltern überleben wird, ei­nen Jungen. Er heißt Jonas.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Das war „Jonas, der im Jahr 2000 25 Jahre alt sein wird“, der Film, mit dem die Schweiz 1976 endgültig auf der Weltkarte des Kinos erschien. Alain Tanner, sein Regisseur, hatte zuvor mehrere Do­ku­men­tar­filme gedreht und drei Spielfilme, die auf je verschiedene Art vom Zu­sammenbruch eines bürgerlichen Le­bens erzählten. Vom Ausbruch aus der Normalität, aus der räumlichen und geistigen Enge der Schweiz sollten auch viele spätere Filme Tanners handeln, am konsequentesten wohl „Messidor“ von 1979, die Geschichte zweier junger Frauen, die ihrem Land nach innen zu entkommen versuchen, durch eine wilde, ziellose, zuletzt tragisch endende Flucht. Auch die Liebe in ihrer bedingungslosen Form konnte dabei ein Fluchtmittel sein wie in „In der weißen Stadt“ (1983), wo Bruno Ganz in einer seiner schönsten Kinorollen zu sehen ist, oder in „Eine Flamme in meinem Herzen“, einem der vielen Projekte Tanners mit der französischen Schauspielerin Myriam Mézières.

Aber keiner dieser Filme war im Kino so erfolgreich wie „Jonas“, vielleicht, weil es Tanners optimistischster ist. Das Aussteigerdrama war auf Zukunft ge­baut; die Welt im Jahr 2000 würde eine bessere sein. Als Tanner die Geschichte ein Vierteljahrhundert später fortsetzte, musste er zugeben, dass er sich ge­täuscht hatte. Der erwachsene Jonas begrub die Illusionen, die seine Zeugung begleitet hatten.

Mehr zum Thema 1/

Alain Tanner, der nach einem abgeschlossenen Wirtschaftsstudium zum Bri­­tish Film Institute ge­gan­gen war und schon mit seinem ersten Kurzfilm einen Festivalpreis in Venedig gewonnen hatte, war sechs Jahrzehnte lang das ästhetische Gewissen des Schweizer Kinos. Seine Abneigung gegen alles, was mit Hollywood, Genrekino, Kommerz und Klischee zu tun hatte, mochte am Ende aus der Zeit gefallen sein, aber in seinen Filmen machte er mit seinen Überzeugungen Ernst. Die Schauspieler, die er vor die Kamera holte, sahen an­ders aus als sonst, wacher, lebendiger, unverstellter – Bulle Ogier und Jean-Luc Bi­deau in „Der Salamander“, Olimpia Carlisi und Philippe Léotard in „Die Mitte der Welt“, Miou-Miou und Myriam Boyer in „Jo­nas“. Das heutige Produzentenkino empfand Tanner als Verrat an den Möglichkeiten des Films. Jetzt ist er zweiundneunzigjährig gestorben.