Zum Tod von Paul Sorvino : Der Gangster und sein Gegenteil

Er bewegte sich nicht viel, er hatte es nicht nötig. Er gehörte nicht zu den Männern, die sich herumschubsen lassen: So oder so ähnlich wird in Martin Scorseses Film „Good­fellas“ der Gangsterboss Paul Cicero be­schrieben, der Mafia-Don ei­nes Viertels in Brooklyn, eigentlich eine kleine Nummer, aber groß ge­nug, dass die ganze Nachbarschaft ihn fürchtet.

Paul Sorvino hat diesen Gangster gespielt – und wenn man, was na­heliegt, auch über Sorvino sagte, dass er sich nicht weit weg bewegen musste von der Person, die er war, hin zu den Rollen, die er spielte: Dann hätte Sorvino immer energisch widersprochen. Er sei Italiener und Liebhaber der italienischen Kultur, er sei ausgebildeter Sänger, und ein Autor sei er auch, und schon deshalb das fast perfekte Ge­genteil eines Gangsters, hat Sorvino immer wieder betont. Und dass er gezögert habe, die Rolle des Paul Cicero anzunehmen.

Aber Sorvino war halt kein Me­thod-Acting-Virtuose, kein Großmeister des Mimikrys. Er hatte das Spielen und das Singen an der American Music and Dramatic Academy gelernt – aber im Rückblick muss man sagen: Es war sein Glück, dass er dort vor allem gelernt hatte, Paul Sorvino zu sein.

Das Gewicht der Welt

Denn die Stärke des amerika­ni­schen Kinos sind ja nicht bloß die Ver­stellungssuperkünstler wie Ro­bert De Niro (neben dem sich Sorvino sehr gut behaupten konnte). Es sind Menschen, die ihr ganzes biographisches Gewicht in ihre Rollen legen können, die ihre Herkunft mitbringen, ihren Akzent (leider geht der italienische Brooklyn-Singsang in synchronisierten Filmen verloren), ihre Erfahrungen und Erinnerungen. Und ihren Körper, in dem so vieles gespeichert ist.

Und in dieser Hinsicht hatte Sorvino nicht nur eine gewisse Schwere, ein fleischiges Gesicht und eine zu kleine Nase zu bieten, einen Ha­bitus, der ihn in einer Sekunde witzig und in der nächsten brutal und ge­fährlich wirken ließ. Er wollte ei­gentlich ein Sänger werden, so schmalzig und so beliebt wie Mario Lanza; und als die Karriere anfangs nicht so recht in Schwung kam, ar­beitete er als Kellner, als Autoverkäufer, als Werbetexter. Und trat, damit er nicht ganz aus der Übung kam, in Fernsehwerbespots auf.

Diese Lebensnähe war sein Kapital; dass darin auch die Fähigkeit aufgehoben war, sich über sich selbst lustig zu machen, entdeckte als Erster der Komödienregisseur Carl Reiner, den man, auch weil er Sorvino die erste kleine Kinorolle gab, überhaupt Sorvinos Entdecker nennen darf: „Oh God!“ hieß Reiners Film, in dem Sorvino, sonst auf bodenständige Typen festgelegt, im schneeweißen Anzug einen korrupten Massenprediger spielte.

Der Mann mit der Waffe

In Blake Edwards’ „A Fine Mess“ spielte er einen Mafiaboss, der seine Frau mit Opernarien quält – wie sicher Sorvino aber auf dem Boden des Gesetzes stand, las man vor 15 Jahren in amerikanischen Zeitungen. Seine Tochter Amanda wurde von ihrem Ex-Freund bedroht, sie rief die Polizei und den Vater. Der Va­ter war als Erster am Ort, zeigte dem Mann seine Waffe, worauf der stillhielt, bis die Polizei ihn verhaf­tete.

Sorvino hat keine große Affäre daraus gemacht; er wollte offenbar nicht als Held bekannt sein, sondern als friedliebender und kultivierter Italiener aus Brooklyn, als Mann, der über so viel Lebenskunst verfügt, dass er etwas davon weitergeben konnte: Er verkaufte auch eine Tomatensauce, nach eigenem Rezept. Am Montag ist Paul Sorvino gestorben; er wurde 83 Jahre alt.