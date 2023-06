Ob als eiskalter Terrorist in der Serie „24“ oder als romantischer Held in „Ein Zimmer mit Aussicht“ der Brite Julian Sands spielte jede Rolle mit der gleichen Präzision - ein Nachruf.

Es gibt wenige Schauspieler, denen es gelingt, mit einem Blick das Gefühl zu erzeugen, dass man beim Baden im See hat, wenn die Füße plötzlich in eine kalte Strömung geraten, während der restliche Körper noch im warmen Wasser dümpelt. Julian Sands war ein Meister darin, diese kleinen Schauer zu verursachen. Ob als schockblonder Schweizer Gentleman-Tausendfüssler in David Cronenbergs „Naked Lunch“, als fieser, verzweifelter Zuhälter in „Leaving Las Vegas“ oder als Terrorist in der Fernsehserie „24“, in der er in unheimlicher Ruhe Pläne für einen Nervengasanschlag umzusetzen sucht.

1958 in Yorkshire geboren trat Sands schon im Alter von sechs Jahren im Laientheater auf. Seine Schauspielausbildung machte er in London, spielte danach Theater und trat in ersten kleinen Rollen im Film auf. Der Durchbruch kam 1986 in der Adaption des E.-M.-Foster-Romans „Zimmer mit Ausblick“, in dem er den jungen romantischen Helden an der Seite von Helena Bonham Carter gab. Der Film war ein Erfolg und Sands ging nach Amerika.

Als Kind hatten ihn im Kino die Horrorfilme mit Christopher Lee fasziniert. Sands nahm viele Rollen in dem Genre an, spielte sie mit der gleichen Hingabe, der gleichen Präzision wie die Auftritte in Arthouse- und Hollywood-Produktionen. Italiens Horrormeister Dario Argento erinnert sich in seinen Memoiren an eine Szene beim Dreh zu „Das Phantom der Oper“ (1998), in dem er Sands die Hauptrolle gab. Das Phantom sollte Ratten lieben, sie sollten über seinen Körper krabbeln, so Argentos Idee. Und weil der Regisseur es authentisch liebte, waren die Tierchen beim Dreh natürlich echt. Sands wandte eine Yoga-Meditation an, um Ruhe zu bewahren. „Er stand komplett still während der ganzen Szene“, schreibt Argento. „Das war echt beunruhigend.“

Eine solche Unruhe erfasst die Zuschauer auch in der Stephen-King-Miniserie „Haus der Verdammnis“, wenn die Kamera langsam in einem Seminarraum das Team einfängt, das sich in ein Spukhaus begeben soll. Als sie auf Sands hängen bleibt, scheint da plötzlich mehr Energie im Raum zu sein, er überstrahlt die anderen und man fragt sich unwillkürlich, ob sich hinter dieser Figur noch mehr verbirgt, sei es gut oder böse. Sands macht dafür nicht viel, er bleibt nur absolut ruhig, wenn alle anderen nervös zappeln. Die Frage, was wohl hinter dieser Ruhe steckt, macht sein Spiel so unheimlich, man fürchtet die Überraschung, wenn es mit der Ruhe vorbei ist, so wie man über die kalte Strömung unter dem lauen Seewasser erschrickt.

Sands hatte keine Angst vor Strömungen oder Bergen oder anderen Abenteuern. Er gab einem britischen Journalisten einmal ein Interview per Telefon während der Besteigung des Eigers. Auch in seiner Wahlheimat Kalifornien ging er auf Bergwanderungen. Im Januar kam er von einem Trip in die San-Gabriel-Gebirgskette nordöstlich von Los Angeles nicht zurück. Nun wurde bekannt, dass Julian Sands im Alter von 65 Jahren gestorben ist.