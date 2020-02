Joseph Vilsmaier gestorben : Der Mann mit dem Auge für die Heimat

Der Regisseur Joseph Vilsmaier ist tot. Er sei am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte eine PR-Agentur am Mittwoch in München im Auftrag der Familie mit.

Vilsmaier galt als einer der erfolgreichsten deutschen Filmemacher. Er trat vor allem mit seinen Heimat- und Geschichtsfilmen hervor. Zunächst, von 1953 bis 1960, war Vilsmaier in München als Techniker tätig. 1961 stieg er in die Filmbranche ein. Bei der Bavaria Film in Geiselgasteig brachte er es zum Kameramann, von 1978 arbeitete er freischaffend.

Geboren wurde Vilsmaier am 24. Januar 1939 in München. Als Kind besuchte ein von Franziskanerinnen geleitetes Internat bei Augsburg. In München studierte er nach einer Lehre am Konservatorium Musik mit dem Schwerpunkt Klavier.

Zur Filmregie kam Vilsmaier erst im Alter von fünfzig Jahren. Mit seinem Regiedebüt, dem Heimatfilm „Herbstmilch“ (1988), schaffte Vilsmaier sogleich den internationalen Durchbruch. Um den Film zu drehen, hatte er eigens die Produktionsfirma „Perathon Film“ gegründet. In “Herbstmilch“ spielte Dana Vávrová spielte die Rolle der niederbayerischen Bäuerin Anna Wimschneider, deren Lebenserinnerungen zuvor bereits zu einem Bestseller geworden waren. Gedreht wurde der Film an den Originalschauplätzen und in Mundart, er wurde mit Preisen ausgezeichnet und avancierte mit 2,3 Millionen Zuschauern zum Kassenschlager.

Mit „Rama dama“ (1991) brachte Vilsmaier ein Stück über die Münchner Trümmerfrauen in die Kinos, in dem wiederum seine Frau die Hauptrolle übernahm. Als Chronist deutscher Lebensläufe erwies sich Vilsmaier auch mit seinem Film „Stalingrad“, der die Schlacht um Stalingrad im Winter 1942 in Nahaufnahmen aus der Sicht von vier deutschen Soldaten schildert.

1994 verfilmte Vilsmaier den Robert-Schneider-Roman „Schlafes Bruder“. Der Film wurde 1995 als deutscher Beitrag für die Oscars und den Golden Globe“ nominiert. Ebenfalls in der Weimarer Republik angesiedelt war der mit Staraufgebot besetzte Film „Comedian Harmonists“ (1997), der zu einem großen Zuschauererfolg und mit Auszeichnungen überhäuft wurde.

2005 übernahm Vilsmaier die Dreharbeiten zu dem Holocaust-Film „Der letzte Zug“ über den letzten Transport Berliner Juden in die Vernichtungslager. Als Produzent des überwiegend in einem Waggon inszenierten Dramas fungierte Artur Brauner. Beim Bayerischen Filmpreis wurde Vilsmaier mit seiner Frau mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Beim Publikum sehr erfolgreich war hernach der Fernseh-Zweiteiler „Die Gustloff“ (2008) an, der die Umstände rekonstruiert, die zur Torpedierung des deutschen Flüchtlingsschiffs „Wilhelm Gustloff“ im Jahr 1945 durch die sowjetische Armee führten. 9500 Menschen kamen dabei ums Leben.

Einen der berühmtesten bayerischen Stoffe brachte Vilsmaier im selben Jahr mit „Die Geschichte vom Brandner Kaspar“ in die Kinos. In seiner Neuverfilmung eines bayerischen Volksstücks spielte Franz Xaver Kroetz den Brandner Kaspar, der den Tod (Michael „Bully“ Herbig) beim Kartenspielen übers Ohr haut und ihm so ein längeres Leben abluchsen kann. Im Jahr darauf drehte Vilsmaier „Nanga Parbat“ über die Himalaya-Expedition von Reinhold Messner im Jahr 1970, bei der dessen Bruder umgekommen war. Im selben Jahr - 2009 - erhielt der Regisseur, der bei den meisten seiner Filme auch die Kamera führte, den Deutschen Kamerapreis für sein Lebenswerk. „Intuitiv erfasst er Lichtstimmungen und Räume, die er in der Manier des großen Erzählkinos in bewegende Bilder umsetzt“, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Seine letzte Regiearbeit konnte Joseph Vilsmaier noch verwirklichen. Es war der Kinofilm „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ mit Michael Bully Herbig und Hape Kerkeling. Vilsmaier hinterlässt die drei erwachsenen Töchter Theresa, Janina und Josefina - wie ihre Eltern auch im Filmgeschäft aktiv. Seine Ehefrau Dana Vávrová war bereits 2009 gestorben.