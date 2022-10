Zum Tod Günter Lamprechts : Nah am Seelischen

Der Hauptkommissar Franz Markowitz war in Berlin in den Jahren nach der Wende für eine Weile für „Delikte an Menschen“ zuständig. Acht Fälle hat er insgesamt gelöst, alle waren am Sonntagabend zu sehen, da läuft in Deutschland traditionell der „Tatort“. Und ein Schauspieler, der etwas auf sich hält, macht im Lauf seiner Karriere auch Station bei dieser Krimi-Reihe, die es schon seit jeher zu geben scheint. Für Günter Lamprecht war die Figur des Franz Markowitz wie gemacht. Er war selber waschechter Berliner. Der Fundus an Erfahrungen, von dem ein Darsteller zehrt, wenn er sich in eine Rolle hineinversetzt, war für ihn nicht weniger als die Stadt selbst.

Dass Markowitz den Vornamen Franz trug, konnte man als kleine Hommage an eine der größten Rollen von Lamprecht sehen: in Rainer Werner Fassbinders TV-Serie „Berlin Alexanderplatz“ war er der Franz Biberkopf. Mit dem Namen hatte er erst einmal gar nichts anfangen können, so erzählte er später in seinen Erinnerungen „Ein höllisches Ding, das Leben“. „Du bist mein Biberkopp“, hatte Fassbinder ihm auf den Kopf zu gesagt, während der Dreharbeiten zu „Die Ehe der Maria Braun“, einem heutigen Klassiker des Neuen deutschen Films, in dem Lamprecht eine kleine Rolle hatte.

„Gutes Futter für diese Rolle“

Er kannte zwar Döblins Roman, war bei der Lektüre aber nicht weit gekommen. Er hielt es eher mit der Atmosphäre der Stadt. Von seinem Vater, einem Kneipengänger, kannte er die Menschen, die bei Fassbinders Adaption Gestalt annehmen sollten. „Ich hatte gutes Futter für diese Rolle“, so drückte Lamprecht seinen Zugang aus. Ganz buchstäblich musste er auch futtern, um für den Franz Biberkopf zwölf Kilo zuzunehmen.

Die Karriere begann für den 1930 geborenen Sohn eines Taxifahrers allerdings im Westen Deutschlands. Nach einer Ausbildung an der Max-Reinhardt-Schule für Schauspiel fand er sein erstes Engagement in Bochum, danach in Oberhausen. 1960 konnte man ihn dann schon zum ersten Mal im Kino sehen, als Schläger in einer Tanzbar in „Brücke des Schicksals“ von Michael Kehlmann. Für Fassbinder arbeitete er 1973 in „Welt am Draht“, ein Jahr später hatte er einen kurzen Auftritt als Arzt am Krankenbett der tragischen Hauptfigur in „Martha“. Eine Schlüsselrolle war sicher der Bäcker Baum in Erwin Keuschs „Das Brot des Bäckers“, einem paradigmatischen Versuch, moderne Arbeitswelten im Kino zu zeigen. Lamprecht mit seinen weichen Gesichtszügen war keiner für die auftrumpfenden Rollen, eher jemand, der einsteckt, oder der dem Leben gerade so viel Kraft entgegenhält, dass es ihn nicht verschluckt. Auf seine Erfahrungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs hin, als er zu den Hitlerjungen gehörte, bezog er sich immer wieder. 1997 spielte er in Joseph Vilsmaiers „Comedian Harmonists“ den Regisseur Erik Charell aus den Tagen der Weimarer Republik. In der Fernsehserie „Babylon Berlin“ gab es dann einen späten Auftritt in einem ähnlichen Kontext: Inmitten eines neuen deutschen Starsystems spielte Lamprecht Hindenburg, eine Rolle, in der sich Ungleichzeitigkeiten trafen, und die man gerade deswegen neben dem Biberkopf und dem Markowitz besonders von Günter Lamprecht in Erinnerung behalten wird.

Im Jahr 1999 war Lamprecht mit seiner damaligen Lebensgefährtin Claudia Amm zur falschen Zeit am falschen Ort. Er wurde bei einem Amoklauf in Bad Reichenhall angeschossen und am Arm verletzt, Claudia Amm wurde lebensgefährlich im Bauch getroffen. In seinen Erinnerungen hätte er das gern ausgespart, es ging ihm „ein bisschen zu sehr ans Seelische ran“. Das Seelische aber war gerade die Stärke des Schauspielers Günter Lamprecht. Am vergangenen Dienstag ist er im Alter von 92 Jahren in Bonn-Bad Godesberg gestorben.