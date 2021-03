Zum Tod von Bertrand Tavernier : Schönster Respekt vor Mensch und Musik

Zu früh, denkt man als Filmliebhaber, zu früh ist Bertrand Tavernier jetzt gestorben, im Alter von neunundsiebzig Jahren, wo man ihm doch noch eine große Geburtstagsfeier ausrichten wollte. Zu spät ist es jetzt, ihm zu schreiben, ihn zu fragen, ob er womöglich doch noch einen Besucher empfangen wolle und darüber sprechen, wie es ihm ging, so als Außenseiter des französischen Films. Und wie er es schaffte, keiner Schule anzugehören und sich doch durchzusetzen mit seinen Filme, die keine Konzessionen machten an das, was das globale Publikum sich so wünschte als französelnden Stil.

„Um Mitternacht“ zum Beispiel, einer der besten Filme über den Jazz und die, die Jazz spielen, war durch und durch amerikanisch in seiner Musikalität, seiner Kühnheit, die Rolle eines alkoholkranken und seelisch labilen Musikers mit dem tatsächlich nicht abstinenten und seelisch nicht hundertprozentig stabilen Saxophonisten Dexter Gordon zu besetzen, der dann, als Nichtschauspieler eine grandios Performance zeigte.

Was man nur Taverniers Inszenierung und seinem Talent, Menschen zu führen, zu verdanken hat. Und das schönste an diesem Film war vermutlich, dass er dem Menschen und der Musik ein Geheimnis ließ: Ja, kann sein, dass einer, der so genial spielt, mit dem nicht so genialen Leben, der prosaischen Wirklichkeit nur dann zurecht kommt, wenn er Drogen nimmt. Kann aber auch sein, dass das ein Irrtum ist. Was bleibt, ist die Schönheit,der Musik und der Inszenierung.

Wobei „Um Mitternacht“ einerseits ein Kostümfilm war; er spielte in den Fünfzigern, zeigte aber zum Teil das Frankreich der mittleren Achtziger, der Zeit also, in der Tavernier ihn inszenierte – was kein Gag war, kein prätentiöser Verfremdungseffekt. Tavernier war sich einfach der Stimmigkeit der Menschen und ihres Handelns so sicher, dass ein paar anachronistische Autos oder Häuser im Hintergrund ihn nicht einen Augenblick aus dem Konzept bringen konnten.

Und genau das war, was Tavernier vielleicht konnte wie kaum ein anderer Meister des französischen Films: Vergangenes so zu inszenieren, dass die Präzision der Regie die Bilder zum Schillern brachte: Ungeheure Entfernungen liegen zwischen uns, dem Publikum, und dem Mittelalter der „Passion der Beatrice“ oder dem Barock von „D’Artagnans Tochter“. Und nur einen Augenblick später spürt und erkennt man die Konflikte und Emotionen, die ganz gegenwärtig sind.

Man musste, so als deutscher Zuschauer, den französischen Film immer beneiden, um eine Figur wie Tavernier und um dessen Selbstbewusstsein, mit dem er, nur zum Beispiel, aus Jim Thompsons absolut amerikanischem Roman „Pop. 1280“, der in Texas spielt, den Film „Der Saustall“ machte, eine schweißtreibende und sehr bittere Kriminalkomödie, die in einer heißen französischen Kolonie spielt. Und in der Taverniers Lieblingsschauspieler Philippe Noiret einen ganz erstaunlichen Antihelden gibt.

In gewisser Weise war auch Tavernier so ein Antiheld – an der Arbeit am eigenen Markenzeichen war er nie interessiert. Und wo, nur zum Beispiel, der Name Rohmer sofort auch Rivette, Godard, Truffaut mitklingen lässt, stand Tavernier immer ganz für sich allen; das Label „Nouvelle Vague“ passte nicht zu ihm. Obwohl doch seine Herkunft ganz ähnlich war. Auch er hat Filmkritiken geschrieben, als alles anfing, für die „Cahiers du cinéma“, für „Positif“; auch er hat sich für den amerikanischen Film nicht nur begeistert, sondern schreibend die Kräfte, die in Hollywood wirken, untersucht.

Bertrand Tavernier, Sohn des Schriftstellers René Tavernier, Schulkamerad Volker Schlöndorffs am Lycée Henri IV in Paris, später Regieassistent des großen Jean-Pierre Melville war ein Mann, dem man noch sehr viele Fragen hätte stellen wollen. Nicht nur die, wie er es gemacht habe. Sondern vor allem die, wie er es gesehen und erlebt habe. Und vielleicht auch, was er und warum vergessen habe. Bertrand Tavernier ist von uns gegangen, jetzt muss es darum gehen, seine Filme zu retten vor dem Vergessenwerden. Es sind Werke, die bleiben sollten.