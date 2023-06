So grausam schön hat sonst niemand die Ehehölle dargestellt: Margit Carstensen in Fassbinders „Martha“ Bild: ddp

In „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“, Rainer Werner Fassbinders Verfilmung seines Theaterstücks von 1972, sitzt Margit Carstensen alias Petra von Kant im strassbesetzten Tüllkleid mit Perlenkettengehänge auf einem Bett und erzählt von ihrem ersten Mann, der sich zu Tode gefahren hat. „Das war eine schöne Liebe“, sagt sie mit schleifender Stimme, und dann: „Der Mensch ist schlimm. Letztlich erträgt er alles. Der Mensch ist hart und brutal und jeder ist ihm austauschbar. Jeder.“

Sie war es nicht. Wenn man die Szene wiedersieht – wie so viele andere Szenen in den dreizehn Fassbinder-Filmen, in denen sie mitgespielt hat – erkennt man, wie unverzichtbar sie für Fassbinders Kino war und wie groß die Lücke, die sie bei ihrem Weggehen hinterließ. In seinem Bilderkosmos, der in immer neuen Anläufen um das Grundthema der Entfremdung kreiste, verkörperte Margit Carstensen die Bürgerstochter schlechthin, die nach männlichen Wünschen zugerichtete und andere zurichtende Frau. Mit ih­rem „Menschenfresserlächeln“ (Benjamin Henrichs) aus rot ge­schminkten Lippen, ihren hochgesteckten Haaren und ihren mal puppenhaft starren, mal schlangengleich schwingenden Bewegungen war sie das Inbild der verstümmelten Seele, die wie in „Angst vor der Angst“ (1975) allein in ihrem eigenen Abgrund versinkt oder wie in „Chinesisches Roulette“ (1976) andere mitzuziehen versucht.

Am allerschönsten aber hat Margit Carstensen diesen Typus in Fassbinders „Martha“ gespielt, ei­nem Film, der wegen Urheberrechtsstreitigkeiten 1974 nicht ins Ki­no kam und erst nach zwanzig Jahren eine späte Uraufführung erlebte. Das alte Mädchen Martha trifft mit einunddreißig Jahren in Rom den Mann ihres Lebens (Karlheinz Böhm war nie besser als in dieser Rolle), und bald verbinden sich Helmuts sadistische und ihre masochistischen Neigungen zu einer mustergültigen Ehehölle. In den Flitterwochen weigert er sich, sie am Strand mit Sonnencreme einzureiben; als sie nackt und krebsrot verbrannt im Ho­tel­zim­mer liegt, zieht er seine Fingernägel über ihren glühenden Bauch, während sie vor Schmerz aufstöhnt. Dann wirft er sich in rasender Gier auf sie.

Die Arbeitsbeziehung mit Fassbinder, die Margit Carstensens gesamte Karriere prägen sollte, hatte am Bremer Theater begonnen. Dorthin war die Arzttochter aus Kiel nach ihrer Schauspielausbildung und En­ga­ge­ments in Kleve, Braunschweig und Hamburg als aufsteigender Theaterstern gekommen, während Fassbinder als Jungregisseur sei­nen Weg vom Münchner Antitheater ins westdeutsche Bühnen-Establishment suchte. Er gab ihr die Hauptrolle in seinem Stück über die Bremer Serienmörderin Geesche Gottfried, in „Petra von Kant“ und Ibsens „Nora“ und anschließend in den Verfilmungen seiner Inszenierungen. Von da an gehörte Carstensen zu Fassbinders „Familie“.

Zugleich war sie festes Ensemblemitglied an deutschen Bühnen, zuerst in Darmstadt, dann in Berlin, Stuttgart und Bochum, mit zahlreichen Gastauftritten in München und Wien. Sie spielte die Klassiker des Theaters von Shakespeare bis Jelinek, und noch 2013 trat sie neben Martin Wuttke bei René Pollesch an der Berliner Volksbühne auf. Aber ihr Schicksal blieb das Kino. Nachdem sie aus dem engeren Kreis um Fassbinder ausgeschieden war, gab sie 1979 in „Die dritte Generation“ noch einmal eine Galavorstellung als Terroristin und Ehefrau eines Bankdirektors. Als sie nach dem geglückten Überfall ihrer Bande be­merkt, dass ihr Mann sie erkannt hat, er­schießt sie ihn – nein, sie pumpt ihn mit Kugeln voll, in einem Akt ekstatischer Rachsucht, der die Bilanz ungezählter Ehetage und -nächte zieht.

In einer Fernsehdokumentation aus den Neunzigerjahren blickt Margit Carstensen auf ihre Zusammenarbeit mit Fassbinder zurück. Die Leute, sagt sie da, hätten ge­glaubt, der Regisseur habe die Frauenfiguren, die sie gespielt habe, absichtlich negativ angelegt. „Dabei war ich das. Ich hab’ sie negativ gezeichnet. Weil ich keiner Frau traue – und mir selbst auch nicht. Al­so keinem Menschen.“ Doch dann ergänzt sie: „Nahezu.“ In diesem „Nahezu“ schwingt die Sehnsucht mit, die Carstensens Frauenfiguren unvergesslich macht. Sie zerstören und werden zerstört, aber es bleibt ein Rest an Unzerstörbarem in ihrer Erscheinung, ein Schillern wie aus einer anderen Welt. Margit Carstensen hat die Spuren dieses Anderen nach Fassbinders Tod in Christoph Schlingensiefs Happening-Kino gesucht. Aber sie fand nur Grellheit und Geschrei.

Fassbinder starb 1982. Viele seiner Mitarbeiter leben noch, aber sein Kameramann Michael Ballhaus ist vor sechs Jahren gestorben, die Schauspieler Irm Hermann und Volker Spengler starben 2020, Günter Lamprecht, der Hauptdarsteller aus „Berlin Alexanderplatz“, im vergangenen Jahr. So geht ein Zeitalter zu Ende. Nun ist auch Margit Carstensen dreiundachtzigjährig im holsteinischen Heide gestorben. „Der Mensch ist schlimm.“ Sie war besser.