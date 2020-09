Zum Tod von Diana Rigg : Charme für die Ewigkeit

Lady Olena Tyrell, auch genannt die Königin der Dornen, ist eine Nebenfigur in „Game of Thrones“, die mütterliche Eigenschaften mit der für die Serie typischen Bereitschaft zur Niedertracht verbindet. Verborgen blieb diese Bedrohung zumeist hinter eine Miene, in der Milde und Verachtung eben nicht miteinander kämpften, sondern, soweit das denkbar ist, miteinander harmonierten. Für Diana Rigg war Lady Olena die große Altersrolle, weit entfernt von der jungen Popkultur, für die sie in den sechziger Jahren eine der ersten weltweit populären Verkörperungen wurde: zuerst als Emma Peel, eine Spionin, die in der Serie „The Avengers“ gern Catsuit trug, dann bald darauf auch in einem Film mit James Bond: „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“, der einzige mit George Lazenby in der männlichen Hauptrolle und der einzige, in dem Bond eine Ehefrau hat. Sie heißt Tracy und ist schon wenige Sekunde nach einer Ohrfeige bereit zu einem Retourkuss.

„Mit Schirm, Charme und Melone“ lautete der deutsche Synchrontitel der „Avengers“, womit nur notdürftig die Vorzüge angedeutet sind, die Emma Peel damals mitbrachte: Zwar war sie unweigerlich attraktiver Sidekick für einen Gentleman alter Schule; aber mit ihrem unglaublichen Repertoire an Fähigkeiten war sie auch ein Indiz für die Extra-Kilometer, die Frauen auf dem Weg zur Gleichberechtigung bis heute abverlangt werden.

Sie war natürlich, mit ihren Kampfmethoden, auch eine Vorkämpferin des Minirocks, der gewissen Schlägen und Tritten erst die notwendige Freiheit erlaubt. Dass in England auch Frauen, die wegen ihres „M-Appeals“ (so eine geläufige Abwandlung von Emma Peel) besetzt werden, vorher eine Shakespeare-Ausbildung hatten, passt ins Bild. Diana Rigg, geboren am 20. Juli 1938 in Doncaster, Yorkshire, wurde 1959 Mitglied der Royal Shakespeare Company. Sie spielte auch Brecht, 1957 debütierte sie in „Der kaukasische Kreidekreis“.

Allzu viele interessante Rolle bescherte ihr das Kino nach ihren Erfolgen in den Sixties nicht. 1970 erregte sie Aufsehen, weil sie in einer Theaterproduktion nackt auftrat. Später tauchte sie in der Serie „Doctor Who“ auf, und lohnend ist auf jeden Fall, nach ihr in sechs Episoden von „The Detectorists“ Ausschau zu halten. Eine Miniserie von „Black Narcissus“ nach dem Roman von Rumer Godden, den auch das geniale Duo Powell/Pressburger adaptierte, befindet sich in Postproduktion. Dort wird man Diana Rigg leider nur noch postum sehen können. Sie starb am Donnerstag im Alter von 82 Jahren in London.