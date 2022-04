Anouk Aimée wird neunzig : Die Königin

Sie wurde berühmt, bevor sie Zeit hatte, vom Berühmtsein zu träumen. Mit vierzehn Jahren, im Paris der Nachkriegszeit, war sie mit ihrer Mutter auf dem Weg ins Kino, als ein Regisseur sie auf der Straße ansprach. Der Mann, er hieß Henri Calef, gab ihr eine kleine Rolle in seinem nächsten Film. Damals hieß sie, Tochter eines jüdischstämmigen Schauspielerpaars, Nicole Dreyfus, aber ihr Rollenname Anouk gefiel ihr besser. Jetzt brauchte sie nur noch einen Nachnamen. Den gab ihr Jacques Prévert, der Dichter, am Set eines Films von Marcel Carné, in dem sie im gleichen Jahr spielte und der nie fertig wurde: Aimée, die Geliebte. In ihrem nächsten Film hatte sie dann die Hauptrolle. Es war, natürlich, eine Liebesgeschichte, eine Adaption von „Ro­meo und Julia“.

Etwas Märchenhaftes liegt über den Anfängen von Anouk Aimée, eine Aura von Geheimnis und Verzauberung, die sie nie wieder verlassen hat. Nur deshalb konnte sie die Hafenbarsängerin Lola bei Jacques Demy („Lola, das Mädchen aus dem Hafen“) mit einer Unschuld spielen, die all ihren Spitzenkorsagen und lasziven Liedern Hohn sprach. Und nur deshalb wählte sie Claude Lelouch als Partnerin für Jean-Louis Trintignant in „Ein Mann und eine Frau“, einem Film, der von nichts handelt als einer Liebe zwischen einer Sekretärin und einem Rennfahrer, der aber diese Geschichte erzählt, als wäre sie die erste Liebesgeschichte der Welt. Für sie rast Trintignant im Auto dem Zug hinterher, der sie von Deauville nach Paris bringt, und nur weil sie es ist, diese kühle, dunkle, wie gemeißelte Schönheit, glaubt man es ihm.

Den Versuch aufgegeben, ihr Gesicht zu enträtseln

Die schönste Szene mit ihr hat Fellini gedreht. In „La dolce vita“ ist sie die reiche Erbin Maddalena, mit der Marcello Mastroianni in eine verlassene Villa fährt, deren Wände mit Ölbildern von Göttinnen und Prinzessinnen bedeckt sind. Dann lässt sie ihn in einem Raum allein, der „Salon der ernsthaften Unterhaltungen“ heißt, spricht irgendwo in der Nähe in eine Brunnenschale, und ih­re Stimme füllt den Saal, durch den Mastroianni irrt wie ein verwirrter Falter auf der Suche nach dem Licht. Es ist, als hätte Fellini in Rom für Anouk Aimée die Kulisse gefunden, die ihrer Erscheinung gemäß war, einen zeitlosen Palast, einen Ort von königlicher Einsamkeit.

Damals, 1959, ging gerade die Sonne der Nouvelle Vague auf, und man hätte erwartet, dass die Rebellen des französischen Kinos Anouk Aimées Gesicht zu ihrer Ikone machen würden. Aber sie wichen ihr aus, und Anouk Aimée ging zu Demy und Lelouch, den Außenseitern, und blieb ihnen treu. Mit Lelouch hat sie acht Filme gedreht, darunter zwei Fortsetzungen von „Ein Mann und eine Frau“, und in der letzten, die vor zwei Jahren herauskam, feiert sie ihren Triumph über Trintignant, dessen Züge in den Stürmen der Jahre verwittert sind, während ihr Gesicht nur seine Jugend, nicht seine Grazie verloren hat. Er sitzt im Altersheim, und sie hat einen Antiquitätenladen, aber eigentlich geht es nur darum, die Liebenden noch einmal wiederzusehen, bevor die Nacht hereinbricht.

In den Jahrzehnten dazwischen hat Anouk Aimée kleine Rollen in großen Filmen (Altmans „Prêt-à-Porter“, Bertoluccis „Tragödie eines lächerlichen Mannes“) und größere Rollen in vielen kleinen Filmen gespielt. Aber im Grunde ist das Kino ihr nicht mehr viel näher ge­kommen. Man könne meinen, es habe den Versuch aufgegeben, ihr Gesicht zu enträtseln. Und vielleicht hat es Anouk Aimée auch so gewollt. Heute wird sie neunzig Jahre alt.