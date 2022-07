Hundert Jahre Blake Edwards : Nur Gags können uns retten

Es war noch Zeit bis zu unserem Interviewtermin, wir stiegen am Triumphbogen aus und spazierten durch die Avenue Foch, wo wir das Hotel, in dem wir verabredet waren, vermuteten. Es ist eine sehr lange Avenue, das Hotel kam nicht in Sicht, und als wir uns in einem Café erkundigten, war nicht mehr so viel Zeit. Es stehe in der Avenue Hoche, dieses Hotel, und weil nirgendwo ein Taxi wartete, trabten wir erst und hechelten dann den Weg zurück und weiter in die richtige Avenue. Als wir an der Rezeption standen, waren wir noch keine Minute zu spät. Monsieur Edwards wohne hier nicht, sagte allerdings der Portier, es sei ihm wohl nicht gut genug gewesen, wohin Edwards gezogen sei, könne er nicht sagen. Er verriet es dann doch, mit dem Taxi war es eine Viertelstunde, und bevor wir uns für die Verspätung entschuldigen konnten, sagte eine freundliche Pressedame, wir möchten uns noch eine halbe Stunde gedulden, Blake Edwards brauche eine Pause. Er war dann nicht sehr gesprächig, wir wollten trotzdem alles von ihm wissen. Und als wir ihn nach Richard Quine fragten, mit dem zusammen er so viele Komödien geschrieben hatte, sagte Edwards nur: „Richard hat sich gestern erschossen.“

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Es war nicht so, dass der wunderbare Autor und Regisseur Blake Edwards, der vor hundert Jahren geboren wurde, alles, was ihm nahe kam, in einen Blake-Edwards-Film verwandelt hätte – auch wenn bei ihm, der so gern mit seiner Frau Julie Andrews und mit seinem Freund, dem Komponisten Henry Mancini, seine Filme inszenierte, die Grenzen äußerst durchlässig waren. In den späten Sechzigern, so geht die Legende, habe er sich an den Strand von Malibu gesetzt und den eigenen Suizid in Angriff genommen. Sehr schnell habe er aber erkannt, dass sogar beim Selbstmord alles schiefgehen könne, und deshalb den Plan verworfen. Woraus, zwanzig Jahre später, eine der schönsten Szenen in der durchgeknallten Komödie „Skin Deep“ wurde.

Größter Blödsinn und tiefe Weisheit

„Gott ist ein Gagschreiber“, ruft da John Ritter aus, nachdem eine große Welle ihn überwältigt und zugleich gerettet hat – und was wie ein schneller Einzeiler in einem bösen Drehbuch klingt, weist zugleich auf den moralischen und ästhetischen Kern dieses Werks, zu dem „Frühstück bei Tiffany“ und die „Pink Panther“-Serie gehören, „The Party“ und „That’s Life“, lauter Filme, in denen größter Blödsinn und tiefe Weisheit und Menschlichkeit aufeinanderprallen. Und die einen auch deshalb so bewegen, weil ganz offensichtlich das eine die Bedingung des anderen ist.

Die meisten Filme gibt es im Stream; man kann sehen, dass sie kaum gealtert sind, vor allem sieht man aber, dass das Inszenieren für Edwards nicht bloß ein Handwerk ist, sondern geradezu ein Werkzeug der Erkenntnis. Edwards ist der Meister der Räume, seine Kamera registriert alles, was kaputtgehen kann, und alles geht kaputt. Und er ist der Menschenfreund, der die Leute nur anschauen muss, um zu sehen, dass keiner der Herr im eigenen Haus, im eigenen Ich, im eigenen Körper ist. Was schiefgehen kann, wird schiefgehen, das ist die menschliche Bedingung. Und dieses Scheitern, von Edwards so schnell und elegant und unausweichlich inszeniert, ist zugleich der wirksamste Trost. Jeder Gag ist der Verzweiflung abgetrotzt, aber keine Verzweiflung ist so groß, dass ein Gag sie nicht vertreiben könnte.

Mehr zum Thema 1/ Blake Edwards war der letzte große Komödienregisseur Hollywoods. Keiner hat seinen Filmhelden so viel zugemutet wie er - und keiner hat das eleganter in Szene gesetzt. Ein Nachruf. Zu Lebzeiten des Schauspielers Peter Sellars entstanden fünf Filme mit dem irren Inspektor Clouseau im Zentrum, zwei wurden nach dem Tod des Akteurs aus Resten und Rückblenden zusammengebastelt. In der DVD-Collection bei MGM fehlen nun ausgerechnet der dritte und der siebte Teil der Serie.

Noch jede Generation hat irgendwann das Gefühl gespürt, dass sie lieber im New York von „Frühstück bei Tiffany“ oder im Los Angeles von „The Party“ leben möchte als in der eigenen Gegenwart. Und diese unabweisbar eleganten und fröhlich modernistischen Bilder der Sechzigerjahre formulieren ja offensichtlich ein Glücksversprechen, das immer noch nicht eingelöst worden ist. Am zeitgemäßesten ist Edwards aber da, wo es ihm um Männer und Frauen geht – vor allem dann, wenn es sich dabei um ein und dieselbe Person handelt. In „Victor/Victoria“ (dem Remake eines deutschen Films von Reinhold Schünzel) spielt Julie Andrews eine erfolglose Sängerin, die sich, aus Not, als Mann ausgibt, der auf der Bühne als Frau auftritt, was Frauen wie Männer dazu verführt, sich in dieses Wesen zu verlieben. Und sie selbst hat am Schluss auch keine Lust mehr auf sexuelle Eindeutigkeit. Und in „Switch“ stirbt ein Macho und wird, zur Buße, als Frau zurück ins Leben geschickt. Mit dem verrückten Effekt, dass er sich selbst unglaublich scharf findet – und keine Form für dieses Begehren hat. Ellen Barkin spielt diesen Mann, und sie spielt ihn männlicher, als das die meisten Männer könnten.

Wenn Blake Edwards, der vor zwölf Jahren gestorben ist, jetzt also im Himmel wohnt: Dann muss das genau der Ort sein, wo solche Strafen erdacht werden. Gott hat Witz, und Blake Edwards war und ist sein Prophet.