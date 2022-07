Neuer Film von Zhang Yimou : Schießen Sie nicht auf den Projektionisten!

Ihr ganzes Glück steckt in den Zelluloidstreifen: Liu Haocun als Waisenmädchen in „Eine Sekunde“ Bild: MUBI

In diesem Film wird ein Film gezeigt. Er heißt „Heldensöhne und -töchter“ und spielt Anfang der Fünfzigerjahre im Koreakrieg. Aber bevor das schwarzweiße Heldenepos in einem Kaff am Rand der Wüste Gobi über die Leinwand laufen kann, muss es gereinigt werden, denn der Sohn des Filmvorführers hat die Zelluloidstreifen von seinem Ochsenkarren fallen lassen und durch den Straßenstaub geschleift. Al­so organisiert „Mr. Movie“ – so heißt der Vorführer – eine kollektive Rettungsaktion, bei der das Filmmaterial zuerst mit abgekochtem Wasser gesäubert und anschließend, an Leinen aufgehängt, ganz langsam trockengefächelt wird. Die ganze Stadt be­teiligt sich, aber zuletzt, beim Aufrollen der Streifen, ist Mr. Movie wieder allein.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Bis er unerwartet Gesellschaft be­kommt: Ein na­men­lo­ser Fremder hilft ihm, den Film wiederherzustellen. Dabei interessiert sich der Fremde nicht für die Heldengeschichte aus dem Koreakrieg, sondern nur für die Wochenschau, die ihr vorangestellt ist. Und in der Wochenschau nur für ein einziges Bild.

Die Berlinale bekam eine Absage

Man könnte die liebevolle Instandsetzung eines Propagandafilms von 1964, von der Zhang Yimou in „Eine Sekunde“ er­zählt, als Kommentar zur Behandlung von Zhangs Film selbst durch die chinesische Zensur verstehen, wenn das nicht die zeitliche Reihenfolge umkehren würde. Im Februar 2019 sollte „Eine Sekunde“ im Wettbewerb der Berlinale laufen, ehe die Aufführung kurz vor Festivalbeginn wegen an­geb­licher technischer Probleme abgesagt wurde. Eineinhalb Jahre später lief der Film in den chinesischen Kinos an, allerdings in einer Version, die erst nach einem Nachdreh in der Oasenstadt Dunhuang und diversen Änderungen im Schnitt entstanden war. 2021 wurde „Eine Sekunde“ dann auf mehreren Festivals gezeigt und gewann Preise für Regie und Darsteller.

Der Film, der jetzt in Deutschland an­läuft, hat also einen „Reinigungsprozess“ durchlaufen, von dem nur der Regisseur und seine engsten Mitarbeiter sagen könnten, wie er genau abgelaufen ist. Aber sie schweigen. An ihrer Stelle sprechen die Bilder. Das war schon immer so bei Zhang Yi­mou, dessen gesamtes Künstlerleben, von seinem Debütfilm „Rotes Kornfeld“ (für den er in Berlin den Goldenen Bären be­kam) bis heute, unter dem wachsamen Blick der Behörden seines Landes stattgefunden hat. Nur dass man in seinen frühen Meisterwerken, die den Boom des chinesischen Kinos nach 1988 wesentlich mit auslösten, genauer erkennen konnte, was der Zensur daran aufstieß. Die entlarvende, verachtungsvolle Darstellung von Autorität. Die Verherrlichung eigensinniger Frauen. Der enge Zusammenhang zwischen Macht und Verbrechen. Das zweideutige Spiel mit der Revolutionsfarbe Rot.

In „Eine Sekunde“ sind die Verhältnisse komplizierter. Das liegt auch daran, dass sich Zhang mit dem Regime, das ihm die Arbeit erschwerte, inzwischen arrangiert hat. Seit 2002 hat er, angefangen mit „He­ro“, einige der teuersten und hurrapatriotischsten chinesischen Actionfilme aller Zeiten gedreht, darunter den 300-Millionen-Dollar-Flop „The Great Wall“. Auch die pompösen Eröffnungs- und Abschlusszeremonien der olympischen Sommerspiele von 2008 und der Winterspiele von 2022 durfte er inszenieren. Zugleich gibt es in vielen seiner Filme Hinweise darauf, dass Zhangs ästhetische Unterwerfung un­ter die Herrschaft von Xi Jinping nicht vollständig ist. Seine Helden sind Auftragskiller und Intrigantinnen, kleine Blender und große Betrüger. Der Sieg des Guten sieht bei ihm selten wie eine Wendung zum Besseren aus. Und neben den Pa­lästen der Kaiser und Konkubinen ist das Ar­beitslager bei Zhang ein wiederkehrendes Motiv.