Irgendetwas stimmt nicht mit Maria und Ingvar, einem Paar in einer einsamen Gegend von Island. Sie haben einen Bauernhof mit einer riesigen Schafherde. Das Tagwerk nimmt sie fast vollständig in Beschlag. Beim Essen sitzen sie einander ruhig gegenüber, ein Gespräch kommt nur mühsam in Gange, sie wirken aber auch nicht feindselig. Eher so, als würden sie ein Geheimnis teilen, dessen Auswirkungen sie zugleich vorein­ander zu verbergen trachten. Einmal liest Ingvar in einer Zeitung etwas von Zeitreisen. Theoretisch weiß man inzwischen, wie das gehen könnte, praktisch bleibt es weiterhin schwer vorstellbar. Aber Ingvar hat auch gar keine Lust auf einen Sprung in die Zukunft. Er sieht sich in der Gegenwart gut aufgehoben. Es wirkt ein wenig gepresst, wie er das sagt. Und Maria ist es, die dann auch das Naheliegende ergänzt: Man könnte ja auch in die Vergangenheit reisen. Da spürt man aber schon, dass das für die beiden eine Tabuzone ist. Das, was mit Maria und Ingvar nicht stimmt, kommt aus der Vergangenheit.

In dem Film „Lamb“ von Valdimar Jóhannsson scheint die Natur zuerst einmal ein Rückhalt für Maria und Ingvar zu sein. Die täglichen Verrichtungen mit den Tieren nehmen sie in Anspruch. Jedes neugeborene Lamm wird mit einer Nummer versehen, die Plakette wird ihnen in die Ohren gestanzt, eine schmerzhafte Prozedur, bei der Maria mit Koseworten ein wenig Trost spendet, als hätte sie ein Baby im Arm. Man ahnt zu diesem Zeitpunkt auch schon, woher die latente Melancholie bei ihr kommt. Es muss wohl einen Verlust gegeben haben, naheliegenderweise ein Kind. Maria und Ingvar sind womöglich die Überlebenden einer Tragödie. Dann aber geschieht etwas vollkommen Unerwartetes, das zugleich wie in einer Brechung das freilegt, was in „Lamb“ als Vorgeschichte mitzudenken ist. Eines der Schafe wirft ein Lämmchen, zu dem Maria und Ingvar eine besondere Beziehung entwickeln. Ein Mischwesen, eine hybride Kreatur, von der Valdimar Jóhannsson nur ganz allmählich, und auch dann niemals vollständig, die näheren Umstände deutlich werden lässt.

„Lamb“ weitet sich in diesem Moment von einem Familiendrama mit dem schwedischen Weltstar Noomi Rapace in der Hauptrolle in einen mythischen Horrorfilm, der dabei aber niemals mit starken Schocks arbeiten muss, sondern der das Unheimliche aus dem holt, was uns alle umgibt: Vorstellungen von Identität und Differenz, von natürlicher Ordnung und ihrer monströsen Durchbrechung. Dazu kommt eine jahrtausendealte Tradition von Lämmern als Opfertieren, die in der Geschichte von der Bindung Isaaks (die jüdische Akeda) eine zentrale Szene hat. Später wurden die Lämmchen im Osternest zu einem kitschigen Teil einer Entschärfung der Logik, dass dem Göttlichen immer etwas dargebracht werden muss, damit Ordnung ist in der Welt.