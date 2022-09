Filmfestspiele : Wie Netflix in Venedig das Kino erobert

In Cannes werden Streamingdienste vom Festival ausgeschlossen, in Venedig durfte nun ein Streamingdienst die Filmfestspiele eröffnen. Zugleich wurde der Zauber des Kinos beschworen.

Uff, schon wieder Netflix“, raunt ein britischer Journalist in der ersten Kinoreihe, als Alejandro Iñárritus „Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten“ beginnt und das große rote „N“-Logo des Streamingdienstes auf der Leinwand zu sehen ist. Der Film läuft am zweiten Tag des Filmfestivals von Venedig, und die Beschwerde des Kollegen zielt auch auf die komplizierte Gemengelage ab, in der sich Filmfestivals derzeit befinden, wenn sie das Kino feiern wollen, sich dabei aber irgendwie zum Vormarsch der Streamingdienste verhalten müssen. In Cannes hat man diese schon durch die Wettbewerbs­regeln ausgeschlossen, in Venedig fährt man seit Jahren eine entspanntere Festivalpolitik.

Alfonso Cuaróns Drama „Roma“ hat hier 2018 als erster Netflixfilm das Festival gewonnen und danach zehn Oscar-Nominierungen erhalten. Das Filmfest auf dem Lido gilt inoffiziell als Start der Oscar-Saison. Was hier gezeigt wird, hat gute Chancen, im kommenden Winter nominiert zu werden. Die ersten Tage des Festivals sind daher meist dominiert von amerikanischen Produktionen, die zugleich Hollywood-Stars auf dem roten Teppich garantieren, allein an diesem Wochenende erwartet man Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Sigourney Weaver.

Was sind die Chancen des Kinos?

Wer ein paar neugierige Blicke auf den roten Teppich werfen will, läuft zunächst die lange Promenadenstraße am Lido entlang, vorbei am malerisch verfallenden Hotel des Bains, in dem schon Thomas Mann residierte und sich zum „Tod in Venedig“ inspirieren ließ. Zwischen den Pinienbäumen stehen Kinoplakate Spalier. In den Vorjahren hatten die Streamingproduktionen die Werbeflächen fast komplett belegt, als wollten sie beweisen, dass auch sie wirklich dazugehören. In diesem Jahr wirbt eine italienische Produktionsfirma für Paolo Virzìs neuen Film. Auf türkisblauem Grund springt dem Betrachter das Wort „Siccità“ entgegen, das übersetzt so viel wie „Dürre“, „Trockenheit“ heißt. Virzìs Film feiert außerhalb des Wettbewerbs Premiere. Der Regisseur ergründet, wie es den Menschen in Rom erginge, wenn drei Jahre lang kein Regen mehr fallen würde. Der Klimawandel ist hier ein ebenso ernst diskutiertes Thema wie die Chancen des Kinos.

Die Magie des Kinobesuchs beschwört die französische Filmdiva Catherine Deneuve am Eröffnungsabend noch einmal, als sie den Ehrenlöwen für ihr Lebenswerk im feuerroten Kleid entgegennimmt: „Ich liebe es, ins Kino zu gehen, mit Leuten einen Film zu sehen, die ich nicht kenne. Zuhause fehlt diese ganze Atmosphäre.“ Auch die amerikanische Schauspielerin Julianne Moore, diesjährige Vorsitzende der Wettbewerbsjury, blickt noch einmal auf die Zukunft des Kinos. Die Kunst solle dabei vor den wirtschaftlichen Aspekten kommen, wünscht sie sich im Statement gegenüber der Presse.

Draußen vor dem Festivalpalast drehen sich die Plakate für den Eröffnungsfilm „White Noise“ von Noah Baumbach auf den Werbeflächen eines Kreditkartenunternehmens, das als Sponsor das Festival unterstützt. Baumbach hat Don DeLillos Roman aus dem Jahr 1985 verfilmt. Auch das Geld für diesen Film kam von Netflix, der ­Streamingdienst kann nun also auch die Eröffnung eines der wichtigsten Filmfestivals von seiner Wunschliste streichen. Und doch erfüllt Baumbach durchaus den Wunsch Julianne Moores, denn seine Adaption macht keine künstlerischen Kompromisse. Die Dialoge sind DeLillo-Originale, die Ausstattung schwelgt in Achtzigerjahre-Nostalgie, und für die Besetzung konnte er sich an der A-Liga Hollywoods bedienen: Adam Driver und Greta ­Gerwig spielen die Hauptrollen, Don Cheadle die Nebenrolle.

Erinnerung an Morricone

Der Mexikaner Alejandro G. Iñárritu drehte in seinem Netflixfilm „Bardo“ noch etwas mehr auf. Über mehr als 170 Minuten erzählt er die Geschichte eines Künstlers in der Krise, die mal auf satirische Weise aktuelle wirtschaftliche und politische Probleme überspitzt (eine Nebenhandlung beruht auf der Idee, dass Amazon einen Teil Mexikos mit dem Einverständnis der USA kaufen will), mal starke Bilder für sie findet. So lässt er seinen Protagonisten mit Mi­granten entlang der amerikanischen Grenze durch die Wüste laufen und später über den Resten ihrer Kleidung und Habseligkeiten immer weiter in die Luft steigen, bis die Sachen aus der Vogelperspektive zu bunten Punkten im weißen Sand verschwimmen, aus dem Blick verloren wie jene Menschenleben, deren Verschwinden keiner Nachrichtensendung mehr eine Schlagzeile wert ist.

Da es bei Filmfestivals aber nicht nur um die Zukunft des Kinos, sondern immer auch um den Blick auf seine Vergangenheit geht, würdigt man am Lido eine Ikone des italienischen Filmemachens. Des Komponisten Ennio Morricone gedenkt eine kleine Freiluft-Ausstellung in der Einkaufsstraße. Zwischen den kleinen Bars erinnern großformatige Filmbilder an Western mit Clint Eastwood und Claudia Cardinale, für die Morricone seine unverwechselbare Musikbegleitung schrieb. Einige Väter bleiben mit ihren Kindern stehen, erklären, wer der Mann auf den Bildern ist. Und man hofft, dass sie zuhause noch einen DVD-Player haben, um ihnen diese Klassiker zu zeigen – denn die sind selten auf Netflix zu finden.