Wettbewerb der Berlinale : Was wissen die Filme von ihrem Publikum?

Es geht von diesem Festival eine Melancholie aus, eine kaum abzuweisende Traurigkeit, die nicht nur daher kommt, dass, wenn so wenige amerikanische Filme laufen, es auch zu wenig Ironie und Sophistication gibt und zu viel schweren europäischen Ernst; daher kommt es aber auch. Es liegt vor allem daran, dass man nach Wochen und Monaten der Kontakt- und Reisebeschränkungen noch hungriger als sonst nach Geistesgegenwart und Zeitgenossenschaft ist, nach Filmen also, die nicht nur wissen, wovon sie sprechen. Sondern die auch ein Bewusstsein vom Geisteszustand ihres Publikums haben, davon, zu wem sie sprechen und in welcher Zeit. Im vergangenen Jahr gewann Radu Judes „Verrückter Porno“ den Goldenen Bären auch aus diesem Grund: weil es ein Film mit einem Datumsstempel war, eine Inszenierung, in der sich alle Beteiligten, bevor sie einander näherkamen, eine Maske vor Mund und Nase zogen, was nicht das Thema dieses Films war. Aber doch das wichtige Detail, das die Helden mit den Zuschauern verband.

In diesem Jahr glaubt außer Claire Denis’ „Avec amour et acharnement“ kein Film, so etwas nötig zu haben. Zeitlose Gültigkeit soll das wohl suggerieren – aber wenn man im Kino sitzt und noch die letzten Nachrichten im Ohr hat, die Prognosen, wonach es zehn, zwanzig Jahre dauern werde, bis uns das Virus so ungerührt wie eine Grippe lässt: Dann beschwören Inszenierungen, die von Corona nichts wissen wollen, eben nicht eine Normalität, die nur kurz unterbrochen ist. Dann spielen sie, egal, was der Film zur Erzählzeit erklärt, in einer Welt, die verschwunden und verloren ist. Allenfalls in einem Paralleluniversum, das von unserer Welt nichts wissen will. Dass man so einen Film auch als Forderung, womöglich als Utopie verstehen dürfte – das wäre denkbar; es brauchte aber härtere und konfliktfreudigere Filme dafür.

Man habe nur noch Kindersärge, die Särge für Erwachsene seien ausgegangen, weil es im vergangenen Monat eine Grippewelle gegeben habe. Dieser Satz, der womöglich einer der geistesgegenwärtigsten dieses Festivals ist, fällt in einem Film, der vor knapp fünfundsiebzig Jahren spielt, im Italien der Nachkriegszeit, in dem man sich, nachdem man mit dem Heldentum gescheitert ist, wieder auf die Helden der Kunst besinnt. Die Asche Luigi Pirandellos, die seit seinem Tod im Jahr 1936 in Rom eingemauert war, soll nach Agrigent gebracht werden, in seine Heimatstadt, wie Pirandello sich das ge­wünscht hat. Paolo Taviani, der inzwischen neunzig Jahre alt ist, hat diesen Film inszeniert – und es ist, als habe ihn, der mit dem oft schwerfälligen Kunstwillen seiner In­szenierungen das Publikum furchtbar an­stren­gen konnte, jetzt eine gewisse Altersalbernheit ergriffen, die vielleicht die höchste Form der Altersweisheit ist. „Leonora Addio“ heißt der Film, in dem die Kiste mit der Asche des Dichters immer wieder fast verloren geht und der Kindersarg, in dem die Urne schließlich durch Agrigent getragen wird, die Zuschauer auf den Balkonen in eine pietätlose Heiterkeit zwingt. Ein Zwerg sei drin, spotten die Leute, was der Riese Pirandello nicht mehr hören kann.

Asche, Staub, Metaphern

Aber wenn man, lächelnd, denkt, Taviani habe im hohen Alter zum Kino des Slapsticks, des Absurden und der physischen Gags gefunden, kommt als Postskriptum das Dementi: Kurz vor seinem Tod schrieb Pirandello, nach einem Mordbericht in der Zeitung, die Kurzgeschichte „Der Nagel“, die davon erzählt, dass ein italienischer Junge in Brooklyn ein Mädchen mit einem Nagel ersticht, grundlos, ohne irgendein Motiv, was schon Pirandello sehr breit auswalzt. Taviani führt dann aber vor, dass das Kino genauso geschwätzig sein kann: wenn er, nur zum Beispiel, nach der Tat den Staub aufwirbelt und den Himmel verdunkelt über einem metaphorisch gemeinten Cinecittà-Brooklyn und der Story jeden Rest von Lakonie austreibt. Einmal im Jahr, heißt es aus dem Off, besuche der Mörder das Grab der Ermordeten. Was Ta­via­ni dann wirklich zeigt. Das ist, nach dem wunderbaren Unernst des ersten Teils, die Asche auf Tavianis Haupt.

Die gegenteilige Frage stellt sich, wenn Carla Simóns „Alcarràs“ zu Ende geht: ob man ihn womöglich zu gut verstanden habe. Und ob man dabei auf sich selbst hereingefallen ist, weil man von all den Abstandsgeboten, denen man ja auch im Kino unterworfen ist, nur schwer abstrahieren kann. Und einem schon deshalb das Le­ben einer katalanischen Familie auf dem Land, das von Nähe, ja von Enge be­stimmt wird, so unerreichbar schön und menschlich erscheint. Der Film spielt in der Gegenwart, das merkt man an den Au­tos, die manchmal am Bildrand parken – und diese Gegenwart geht gerade zu Ende, weil ihr die materielle Basis entzogen wird. Die Pfirsichplantage, von der die Familie Solé nicht nur materiell lebt, ist bloß gepachtet. Ein letztes Mal dürfen sie ernten, dann werden hier die Bäume ge­fällt und Solarpaneele aufgestellt. Und weil sich auch damit gut verdienen lässt, entzweit sich die Familie in jene, denen die Agrikultur mehr als bloß eine Arbeit ist, und in jene, die von der neuen Zeit profitieren wollen.

Wenn der Film beginnt, dürfen Kinder noch mit toten Hasen spielen, die Erwachsenen grillen Schnecken und fangen nach den ersten Gläsern Wein damit an, einander in den Pool zu stoßen. Und wenn Clara Simón nicht die Hoffnung hätte, dass diese Lebensform das Verschwinden ihrer ökonomischen Bedingungen doch noch überleben könnte – dann hätte sie „Alcarràs“ gar nicht zu inszenieren brauchen. Traurig ist er trotzdem.