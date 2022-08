Herzog-Ausstellung in Berlin : Der ist ja ein Neandertaler

Der Filmregisseur Werner Herzog ist in seinem Werk bis an die Grenzen des Machbaren und Sichtbaren gegangen. Zum achtzigsten Geburtstag ehrt ihn die Deutsche Kinemathek mit einer Ausstellung.

Am Ende steht man, durch einen halb geöffneten Vorhang angelockt, in einer Art Heiligtum. An der Wand eine Uhr mit langem Schlegel, eine Geige, ein Kruzifix und zwei spitze Holzpflöcke, einer davon mit Blut getränkt. Davor sechs Vitrinen mit Filmrequisiten: ein Totenschädel, ein Fasanenflügel, eine zerbrochene Puppe, Kleider, Taschen, Zähne, Fingernägel, Pfeifen, ein Strohbüschel, ein Teeservice.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin.

Es sind Requisiten aus Filmen von Werner Herzog, aber nicht alle stammen tatsächlich vom Set wie das blutige Hemd, das Isabelle Adjani in „Nosferatu“ getragen hat, oder die bestickte Tasche von Claudia Cardinale aus „Fitzcarraldo“. Manche ha­ben der Regisseur und sein Szenenbildner Henning von Gierke nachträglich eingefügt, um des Effekts oder um jener „ekstatischen Wahrheit“ willen, über die Herzog vor fünfzehn Jahren eine berühmte Rede gehalten hat. Seine Wahrheit, sagt er darin ungefähr, sei nicht die nüchterne der Telefonbücher, sondern die großartige der Kunst. Aber was bedeutet das hier, im hintersten Raum einer Ausstellung über Herzogs Lebenswerk, vor einem Glaskasten mit einer Vogelfeder und einem Silberlöffel aus dem Kaspar-Hauser-Film „Jeder für sich und Gott gegen alle“, die vielleicht nie auf der Leinwand zu sehen waren? Steckt in der Feder eine Offenbarung, die dem Auge des Betrachters entgeht?

Es ist der Moment, in dem die Ausstellung in der Berliner Kinemathek an ihre Grenzen kommt. Ausstellungen leben von Exponaten, von Gegenständen, die etwas über ihren Schöpfer oder Besitzer erzählen. Aber Herzogs Kino lebt von etwas anderem. Es handelt von Dingen, die zu groß sind, um in ein Museum zu passen, dem Flussschiff etwa, das in „Fitzcarraldo“ über einen hundert Meter hohen Berg im Amazonas-Urwald gezogen wird. Und es er­zählt von Menschen und ihren Schicksalen, die sich, wenn überhaupt, nur in bewegten Bildern einfangen lassen: dem Kampfpiloten Dieter Dengler, der die Flucht aus ei­nem Lager des Vietcong, und der Biologin Juliane Koepcke, die den Absturz eines peruanischen Linienflugs überlebte, dem Tierschützer Timothy Treadwell, der von einem Grizzly getötet wurde, den verurteilten Mördern in den Todestrakten amerikanischer Gefängnisse oder den Männern, die in der Antarktis durch Eislöcher in die blaue Tiefe darunter tauchen, um die dortige Meeresfauna zu erforschen. Eine Ausstellung über Werner Herzog gleicht dem Versuch, einen Strom in ein Schwimmbecken zu leiten. Die Kuratoren der Kinemathek haben es dennoch gewagt, und sie schlagen sich dabei nicht schlecht.

Herzog wird in zwei Wochen achtzig Jahre alt. Gerade sind seine Lebenserinnerungen erschienen, die denselben Titel wie sein Kaspar-Hauser-Film von 1974 tragen. Die Ausstellung hätte sich an der Biographie orientieren können. Stattdessen ist sie wie ein Suchbild angelegt: Sie folgt den Spuren eines Schaffens, in dem das Private sich veröffentlicht. Er träume nie, sagt Herzog in seinem Buch. Seine Träume, heißt das, sind seine Filme. Danach richten sich die Ausstellungsmacher: Die Lebensdaten, auf einer Tafel zusammengefasst, sind hier nur das Schiffsticket zu einer Reise, deren ekstatische Wahrheit sich in ihrer Bilderproduktion offenbart.