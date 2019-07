FAZ Plus Artikel Kinohits in der Hitze :

FAZ Plus Artikel Kinohits in der Hitze : Hauptsache, schön sonnig

Der Sommerfilm ist zwar kein eigenes Genre, aber eine feste Größe im Kino. Was macht ihn eigentlich so erfolgreich? Er braucht die richtigen Zutaten.

Der Sommerhit im vergangenen Jahr: Szene aus „Mamma, Mia, Here We Go Again!“ Bild: © Universal Pictures

Der Sänger Jack Malik ist weit von einem Hit entfernt. Der einzige seiner Songs, an den sich sein Publikum unter Umständen für ein Weilchen erinnern könnte, hat eine eingängige, allerdings verwechselbare Melodie und einen Text, in dem sich ein bisschen Starrsinn zu erkennen gibt: „I’m gonna sing all summer long.“ Doch dann gerät durch ein kosmisches Rumpeln die Erde in ein nicht allzu weit entferntes Paralleluniversum, in dem einige vertraute Dinge fehlen – vor allem der gesamte Liedbestand der Beatles. Nur Jack kann sich daran erinnern. Als er zum ersten Mal „Yesterday“ statt seines „Summer Song“ spielt, sind die Freunde ganz aus dem Häuschen. Und es beginnt ein Höhenflug für Jack Malik, der allerdings von schlechtem Gewissen begleitet ist. Denn der Erfolg ist ja gestohlen. Es weiß nur niemand.

Mit seiner Grundstimmung und mit dem Schauplatz – dem Badeort Lowestoft im idyllischen ostenglischen Suffolk – kann man „Yesterday“ als typischen Sommerfilm sehen. Die deutschen Verleiher haben darauf wohl auch gehofft, denn sie brachten den Film des Regisseurs Danny Boyle an einem Wochenende in 330 Kinos, an dem gerade ein bisschen Luft war. Das Publikum von „Spider-Man: Far from Home“, „Pets 2“ oder „Aladdin“ beginnt sich langsam zu erschöpfen, bevor diese Woche mit dem „König der Löwen“ der nächste Blockbuster an den Start geht. Für das inoffizielle Genre der Sommerfilme bleiben in der schwierigsten Jahreszeit für die Kinowirtschaft nur ein paar Möglichkeiten, sich zwischen die Superhelden und die animierten Tiere oder Figuren zu zwängen.