Zum Tod von Kirstie Alley : Haariger Humor

Die besten Plätze waren schon besetzt, aber davon ließ sich Kirstie Alley nie abschrecken, sondern erspielte sich ihren je benötigten Raum einfach selbst: Als sie 1982 im bis heute schlüssigsten und unterhaltsamsten Kinofilm mit der klassischen Besatzung des Raumschiffs Enterprise „Star Trek II: The Wrath of Khan“ zwischen all den von Millionen Fans geliebten Leonard Ni­moys, William Shatners und Walter Koenigs eine vulkanische Sternenflottenoffizierin namens Saavik verkörpern durfte, fand ihre beeindruckend disziplinierte und zugleich rätselhaft charismatische Darbietung ein so beeindrucktes Echo bei der Gemeinde, dass Alley sich sogar traute, die Frage der unfairen Bezahlung für (insbesondere jüngere) Frauen in ihrem Geschäft zum Thema zu machen. Bei Saaviks nächstem Auftritt ersetzte die Studiomafia sie folglich sofort durch eine andere Schauspielerin, die sich ordentlich, aber nicht heroisch schlug und danach Immobilienmaklerin wurde.

Das nächste bereits aufgeteilte Terrain, auf dem Kirstie Alley sich mit fuderweise Talent und Beharrlichkeit einen eigenen Flecken eroberte, war die Serie „Cheers“, eine der besten und langlebigsten Sitcoms der Fernsehgeschichte.

In dieser Show über eine die Nachteile des Himmels mit den Vorzügen der Hölle verbindenden Kellerbar in Boston war nach dem unter erheblichen Unstimmigkeiten erfolgten Abgang der großartigen, aber nicht unkomplizierten Shelley Long, die dem stattlichen Ted Danson als Barbesitzer Sam Malone mehrere Jahre lang in der Rolle der kampfintellektuellen Serviererin Diana Chambers Paroli geboten hatte, der weibliche Haupt-Spot neu zu besetzen, umringt von Riesenbegabungen wie Danson, Woody Harrelson und Kelsey „Frasier“ Grammer. Alley warf sich mit phantastischen langen Haaren in den Tumult, fetzte aus den Eingespielten Wort- und Blickwechsel für die Ewigkeit heraus und kassierte danach in irgendwelchen Blödsinnskomödien über Babys und in Reality-Shows über Liebeskummer oder Körpersorgen endlich ordentliche Gagen. Man hätte ihr gern noch lange dabei zugeschaut; am Montag ist sie aber leider einundsiebzigjährig in Tampa, Florida gestorben.