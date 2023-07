Die größte Sünde im Filmkunstwesen ist eine Sorte Hochmut, die sich einbildet, man könnte und sollte alles den Menschen jemals Wichtige jederzeit auf einer Leinwand zeigen. Es gibt Spielfilme mit Gaskammerszenen. Das Entscheidende an dem singulären Verbrechen jedoch, das da ins Bild gerückt werden soll, ist gerade nicht der mittels einer Kamera erfassbare technische Ablauf, aber auch nicht das nackte Leiden der hilflosen Kreaturen, zu denen Menschen hier erniedrigt werden. Das Entscheidende ist, dass es Menschen­köpfe gibt, die sich so ein Verbrechen bewusst ausdenken und dann möglich machen, dass es geschieht.

Christopher Nolan zeigt in „Oppen­heimer“, einem Film über einiges mehr als die Erfindung, Erprobung und Ver­wendung der Atombombe, einmal etwas Schlimmes, das er zu sagen hat, nicht über dem Archiv entnommene oder gar nachgestellte Bilder aus Hiroshima und Nagasaki. Er zeigt es im Gesicht des Schauspielers Cillian Murphy, der den Physiker J. Robert Oppenheimer spielt.

Er zeigt es als Widerschein: Oppen­heimer sieht Bilder vom Massenmord in Japan. Oppenheimer sieht auch Menschen, die ihm zujubeln, weil er sich das, was den Massenmord möglich machte, aus­gedacht hat. Vorstellung und Wahrnehmung durchdringen einander in zahl­reichen Einstellungen dieses Films oder berühren einander zumindest hautnah. Als Oppenheimer bei einem Hinterzimmerverhör gedemütigt wird, das ihn viele Jahre nach seinem größten Erfolg alle Zugangsprivilegien in der geheimen Kernwaffenforschung der USA kosten soll, zieht Nolan ihn buchstäblich aus. In schäbigster Blöße, im tiefsten Dreck der Verdächtigung sieht ihn das Kino, sehen ihn die Jäger, sieht ihn seine Frau, alle schauen zu, wie er eine andere liebt, von der die Rede ist, weil sie Kommunistin war. Sie hat sich umgebracht. Sie kann sich nicht mehr äußern.

Zu einer anderen Zeit erlebt der Mann, der Oppenheimer all das eingebrockt hat, formell nahezu wortgleiche Züchtigungen, und die Symmetrie der Ereignisse muss sich gegen die erhebliche Kompliziertheit von Nolans Dramaturgie durchsetzen, der Spätes in Schwarz-Weiß abbildet und Frühes bunt (denn Jugend ist eine kräftige Farbwelt: gesättigt, schwanger). Die vielen Stränge der Handlung sind straff, aber nicht starr ineinander­geflochten. Nie wird das Publikum für dumm gehalten, platte Dauereinblendungen von Jahreszahlen verschmäht der Film, wer folgen kann, hat den Test bestanden; Denkfaulen ist der Zutritt verwehrt. Der ganze Film ist eine Kreuzung aus Historiengemälde und biographischem Essay. Auf Kreuzungen, heißt es, verkaufen Ehrgeizige dem Teufel ihre Seele.

Christopher Nolan ist ein sehr ehrgeiziger Regisseur, der weiß, dass bei der Sub­tilität seiner Verfahren alles mit dem Ensemble steht und fällt, das diese Verfahren glaubhaft ausspielen muss. Nie hat er ein Ensemble stärker strapaziert als in „Oppenheimer“ (und das will einiges heißen, wenn man an die Wunder denkt, die er Heath Ledger und Matthew McConaughey erfolgreich abverlangt hat). Die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler würden schon von der Landschaft erschlagen, in der Nolan seine Leute diesmal stellt: New Mexico, dazu White Sands, das geheime Labor von Los Alamos, ringsum eine Vorhalle der Ewigkeit, totale Tafelbergwelt, von anderen oft als ausschließlich verdorrt und flirrend heiß missverstanden. Nolan sieht mehr: die Dunkelheit, den Dämmer, die Sternenkuppel, Regen, Schnee.