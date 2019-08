„Once Upon a Time in Hollywood“ – Filmkritik

Filmkritik „Once Upon a Time in Hollywood“

Warten auf zermatschte Frauenköpfe

Von

Der neunte Tarantino-Film unterwandert die Gewalt-Tradition seiner Vorgänger. Jedenfalls zunächst. Am Ende bekommen die Zuschauer doch, was sie erwartet haben. „Once Upon a Time in Hollywood“ ist ein Film für alte, weiße Männer – sagt F.A.Z.-Redakteurin Verena Lueken.