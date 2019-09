Video-Filmkritik : Die Hand Gottes, die Hand des Teufels

Sportlerfilme können etwas Ödes haben, weil ihr Material meistens die Bilder sind, die wir ohnehin kennen, und selten erreichen sie wegen der inhärenten Langeweile von Sportlern – kein Vorwurf – dramatisches Format. Bei „Diego Maradona“ ist das anders: farbiger, vulgärer, komplizierter, fesselnd von der ersten Minute an.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. F.A.Z.

Der Anfang des Films hat etwas von einem Mafia-Epos. Handkamera im Auto, eine Kavalkade fährt durch enge Straßen, Ziel: das Stadion San Paolo des SSC Neapel. Männer steigen aus, immer wieder greifen Hände nach einem kleinen, muskulösen Mann, der alles mit sich geschehen lässt, die Hände tätscheln, schützen, und die Grenze zwischen Bodyguard und Kerkermeister verwischt.

5. Juli 1984, Tag der Präsentation von Diego Maradona als neuer Spieler von Napoli, dem Team der Underdogs aus dem Süden, die Fans von den reichen Klubs aus Mailand oder Turin als „Afrikaner Italiens“ verhöhnen, als Bettler und Dreckfresser. Maradona ist nach zwei mauen Jahren beim FC Barcelona hierhergekommen, und der britische Regisseur Asif Kapadia malt diese Wahl mit allem sozialen Pathos aus: Der selbst einmal bettelarme Fußballer aus Argentinien, der seine Familie ernährt, seit er fünfzehn Jahre alt ist, läuft ein, um dem Abschaum Italiens seine Würde zurückzugeben. Es sind wunderbare Bilder, körnig, wackelig, mit pulsierendem Rhythmus, im Zentrum ein jung und unschuldig aussehender Wuschelkopf, der wie träumend durch seine ersten Szenen geht. Mit diesem Mann – Kapadia zeigt sehr viele Spielszenen, und jede ist es wert – gewinnt Napoli 1987 erstmals die italienische Meisterschaft. Direkte Folge des Triumphs unter den Fans: fünf Ohnmachten, zwei Herzinfarkte. Für ein paar Jahre steht die Fußballhierarchie auf dem Kopf.

Und dann mutierte Diego zu „Maradona“

Was im Film danach kommt, ist eine Chronologie, die eher inneren Verläufen folgt. Ja, „die Hand Gottes“ bei der WM 1986 gegen England muss natürlich sein, auch das immer wieder unfassbare Dribbling gegen ein halbes Dutzend Gegner. Das ideologische Unterfutter des Sieges Argentiniens gegen England, auch für Maradona, war der vier Jahre zurückliegende Falkland-Krieg. Die Engländer ausgetrickst zu haben wurde zur symbolischen Rache für die militärisch verlorenen Malwinen, der süßeste Betrug der argentinischen Geschichte. Es stimmt wohl nicht ganz, was ein Journalist über Maradona gesagt hat: Kein Muskel in seinem Körper sei wichtiger als das Gehirn. Auch Pelés böser Satz, der argentinische Stürmer besitze „seelisch nicht das, was erforderlich ist“, hat etwas für sich. Doch viel mehr, als man durch Fußballsendungen oder Medienklatsch ahnen könnte, wurde hier eine Vorzeigefigur gebraucht und erbarmungslos in ein Produkt verwandelt, so wie die Scala die Callas in ein Produkt verwandelt hat: Maradona für Neapel, fürs Volk, aber auch für die Camorra, die ihn hofiert, seine Drogensucht ausnutzt und ihn wieder fallenlässt, als er eine Belastung geworden ist.

Mehr zum Thema 1/

Asif Kapadia ist ein Experte im Deuten von Bildern, mit denen die Wirklichkeit ihn überhäuft. Gekonnt gleitet er in seine Szenen hinein und wieder hinaus, und sehr bewusst lenkt er unseren Blick auf das hinter dem Glamour liegende Drama, wie er es schon 2010 bei seinem Film über den Rennfahrer Ayrton Senna und fünf Jahre später in seinem hochgelobten Amy-Winehouse-Porträt getan hat, für das er anderthalbtausend Stunden Bildmaterial auswertete.