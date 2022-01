„Nightmare Alley“ im Kino : Vergangenheit brennt schlecht

Nach zweieinhalb Stunden ist man erschlagen. Von der Dichte und Poesie mancher Bilder, von der Ausstattung, vom Spiel der Figuren und Darsteller, von der Verschlagenheit, der Bosheit, vor allem von den Trümmern eines gigantischen Turmes aus Lüge und Betrug, der nicht nur in Filmen oft dann einstürzt, wenn seine Erbauer sich auf dessen schwankender Spitze gerade in Sicherheit wiegen. Und nichts, was den Zuschauer erlöst (außer, dass Adam Driver mal nicht zu sehen ist).

Kein Silberstreif. Einzig die Gewissheit: Runter kommen sie alle. Guillermo del Toros „Nightmare Alley“ ist die zweite Verfilmung des gleichnamigen Romans von William Lindsay Gresham, der einiges an Grauen gesehen haben muss und daher um die Mechanismen gewusst haben dürfte, die Menschen dazu verleiten, sich in einen Luxus zu flüchten, der keinen je wärmt. 1946 verkaufte er sein erfolgreichstes Buch für etwas mehr als fünfzigtausend Dollar an 20th Century Fox, wo man es unter der Regie Edmund Gouldings mit Tyrone Power in der Hauptrolle verfilmte. In der New York Times vom 10. Oktober 1947 heißt es, der Film begebe sich auf „geschmackloses dramatisches Terrain“ und biete selten „substanzielle Unterhaltung“. Dabei dürfte es schon Goulding um mehr gegangen sein.

Auch del Toro erzählt in „Nightmare Alley“ Geschmackloses, bewegt sich mit seinem dänischen Kameramann Dan Laustsen jedoch stets im von ihm längst gut ausgeleuchteten Terrain hübsch durchkomponierter Unordnung und Drastik. Dass hier substanziell unterhalten, das heißt auch: gewarnt, beinahe gepredigt werden will, kann der Zuschauer bereits anhand der verzückt-erschrockenen Gesichter der Jahrmarktbesucher beobachten, die den „Geek“, einen auf das Tier in sich zurückgeworfenen Menschen, aus sicherer Entfernung begaffen – „für nur einen Vierteldollar!“.

Del Toro erzählt die Geschichte eines bösen Menschen, des Scharlatans Stanton „Stan“ Carlisle, der seinen Hut nur zu tragen scheint, damit er im Regen rauchen kann (es wird mehr geraucht als geatmet in diesem Film). Der Mann ist ein ausgezeichneter Beobachter und da­her ein erschreckend guter Schauspieler – wenn ein guter Schauspieler einer ist, der die Ängste seines Publikums spüren und mit seinem Körper so ausbuchstabieren kann, dass es sich darin wiedererkennt, ohne gleich vor Abscheu zu flüchten. Stans zunächst als Aufstieg ver­­kleideter Abstieg beginnt mit der Ent­deckung dieser Gabe, zwei Jahre be­vor Amerika in den Zweiten Weltkrieg ein­tritt. Geweckt wird sie von einem an­deren Fallenden, dem einstigen Mentalisten und Zauberkünstler „Pete“ Krumbein (David Strathairn), der mit seiner Assistentin Zeena (Toni Collette) früher im Pariser Ritz logierte, nun aber von unterhalb der Bühne der Partnerin assistiert, wenn der Alkohol ihn nicht ge­rade wieder zu sich holt. Sein Notizbuch birgt die Anleitung, wie man Menschen liest, die man nicht kennt, und wie man ihre „Ängste herausfindet, um sie ihnen wieder zu verkaufen“. Das Buch, die bezaubernde Molly (Rooney Mara), die als „Elektra“ Strom durch ihren Körper fließen lässt und auch Stan elektrisiert, sowie Stans Wille zur Unterwerfung führen ihn bald in eine große Stadt, in der es Aufzüge gibt, die so prunkvoll ausgestattet sind, als führten sie an die Spitze einer modernen Maya-Pyramide, die wiederum selbst aus Maya-Pyramiden besteht. Damit hat Stan die richtige Fallhöhe für dieses dunkle Besinnungsmärchen erreicht.

Der Weg zur Spitze wird von Hungergeistern bewacht

Bradley Cooper gibt diesen „Stan“ nicht so geschwätzig wie einst Tyrone Power, sondern wortkarg, verschlossen mit ungerührter Miene – ein farblos qual­mender Drachen ohne Schnur, den der Sturm zu der Jahrmarkttruppe ge­weht hat. Doch sein Geist – del Toro nimmt sich Zeit, das zu zeigen – entzündet rasch sich an den Farben und Lichtern des „Carnivals“, mehr noch an den Illusionen und Hoffnungen, die dort so­wohl an Darsteller als auch ans Publikum verkauft werden – einzig und allein im Dienst der „Wissenschaft und Bildung“, wie Schaustellerchef Willem Dafoe als Clement „Clem“ Hoately mit der kalkulierenden Kälte eines jeden guten Ge­schäftsmanns versichert.