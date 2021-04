Attentat von Hanau : Dürfen Filme wirklich alles?

Das beste Argument für Uwe Boll scheint zugleich das beste gegen ihn zu sein: Es ist er selbst, ein Mensch mit einem unberechenbaren und unversöhnlichen Temperament. Der promovierte Germanist, den seine Gegner gern als schlechtesten aller Regisseure schmähen, ist einerseits ein unterhaltsamer Gesprächspartner, ein Mann, der weiß, was eine Pointe ist, und der Kritik und Widerspruch gut aushalten kann. Und andererseits wirkt er wie einer, auf dessen Selbstbeherrschung man sich nicht verlassen sollte. Julian Assange müsste mit Waffengewalt befreit werden, schlägt er im Gespräch mit dieser Zeitung vor. Einmal hat er Kritiker zu einem Boxkampf eingeladen. Die glaubten an einen Spaß, reisten an – und wurden von ihm verprügelt. „Ihr könnt mich mal“ heißt, absolut angemessen, seine Autobiographie.

Das zweitbeste Argument zugunsten wie zu Lasten Uwe Bolls sind seine Filme. Entgegen seinem Ruf hat Boll in seinen besseren Filmen einen eigenwilligen und ernstzunehmenden Stil. Unruhig, mit Handkamera, schnellen Schwenks und Nouvelle-Vague-haften sogenannten Jump Cuts inszeniert er Action selbst da, wo sich nur zwei Menschen unterhalten. Aber andererseits fragt man sich in fast jeder Szene, in der einer seine Waffe entsichert und zu schießen beginnt (und seine Filme sind voll von solchen Szenen), ob Boll, auch wenn er den Überblick über die Handlung behält, seinen moralischen Kompass womöglich verloren habe.

Dass über Uwe Boll gestritten werden muss in diesen Wochen, das liegt an seinen Gegnern, an der „Bild“-Zeitung und nicht zuletzt an ihm selbst. Vor ungefähr einem Monat enthüllte „Bild“, dass Boll einen Film über das ungeheuerliche Verbrechen von Hanau gerade abgedreht habe, ein blutiges Drama über die Nacht, in der Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov erschossen wurden von einem deutschen Mann, der erkennbar geistesgestört war. Und der abscheuliche rassistische Motive hatte.

Blutrünstig, sensationslüstern?

Die Empörung der Angehörigen war groß und verständlich: Hatten sie etwa Boll die Erlaubnis erteilt, ihren Schmerz, ihr Leiden, ihre traumatischen Erinnerungen auszubeuten für etwas, was das Publikum unterhalten und den Produzenten reich machen sollte? Boll töte seinen Bruder ein zweites Mal, hat ein Hinterbliebener dem „Spiegel“ gesagt.

Auch der Magistrat der Stadt Hanau, der Oberbürgermeister und die Fraktionen glaubten ein „fassungsloses Entsetzen“ zu spüren. Man formulierte einen offenen Brief, in dem Boll „mit Nachdruck“ aufgefordert wurde, die Vorbereitungen einzustellen und seinen Film nicht fertig zu drehen: „Unter dem Deckmäntelchen der Aufklärung und Kunst nutzen Sie das unbeschreibliche Leid der Opfer und ihrer Angehörigen, um Ihren Wunsch nach Publicity und die blutrünstige Sensationsgier Ihres Publikums zu befriedigen.“ Zudem offenbare sich Bolls Ignoranz schon darin, dass er es nicht für nötig gehalten habe, mit den Angehörigen der Opfer in Verbindung zu treten.