Alisa Kovalenko hat bemerkenswerte Filme gedreht und vier Monate an der Front gekämpft. Ihre neue Arbeit „We Will Not Fade Away“ handelt von ukrainischen Jugendlichen, die in den Himalaja wollen. Und die nächste ganz sicher wieder vom Krieg. Eine Begegnung in Berlin.

Die ukrainische Filmregisseurin Alisa Kovalenko in Berlin, kurz vor der Weltpremiere ihres Films „We Will Not Fade Away“. Ihr T-Shirt erinnert an den ukrainischen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten Maksym Butkevych, der seit Juni 2022 in russischer Kriegsgefangenschaft sitzt. Russland bezeichnet ihn als „Neonazi“ und „britischen Spion“. Bild: Andreas Pein

Schriftsteller sagen gern, sie wollten „schreibend das eigene Leben begleiten“. Die junge ukrainische Filmemacherin Alisa Kovalenko tut das mit der Kamera. Wir sitzen in einem Berliner Hotel vor der Weltpremiere ihres neuen Films „We Will Not Fade Away“ („My ne zgasnemo“). Es geht darin um fünf Jugendliche in einem ukrainischen Dorf bei Luhansk nahe der russischen Grenze, „am Arsch der Welt“, wie die drei Jungs und zwei Mädchen spotten.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin.

In den ersten Minuten des Films sind im Hintergrund Bomben und Geschützsalven zu hören. Und die Jugendlichen träumen davon, an einer Reise in den Himalaja teilzunehmen. Das ist Kovalenkos Material: die triste Gegenwart des Krieges, der mitten in die Dreharbeiten hinein die ganze Ukraine erfasste. Und die erstaunlichen Träume junger Menschen.