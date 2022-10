„Triangle of Sadness“-Regisseur : Sind Reiche immer gleich schlechtere Menschen, Ruben Östlund?

Sein Film „Triangle of Sadness“ über eine Luxuskreuzfahrt gewann in Cannes die Goldene Palme. Ruben Östlunds zweite. Ein Gespräch über Superreiche mit Interesse an der Gesellschaft, die dämlichste Zeile im Skript und ständige Anrufe aus Hollywood.

In Cannes kennt man Ruben Östlund seit 2014, als der schwedische Regisseur dort „Höhere Gewalt“ vorstellte, der ihn schlagartig berühmt machte. Für seinen nächsten Film „The Square“ bekam Östlund 2017 die Goldene Palme. Auch sein dritter Film ist eine tiefschwarze Gesellschaftssatire, die sich mit dem Selbstverständnis des Mannes beschäftigt – und sehr unterhaltsam und komisch mit den Befindlichkeiten der Superreichen umgeht. Dafür erhielt „Triangle of Sadness“, der am Donnerstag in unseren Kinos anläuft, im Mai erneut eine Goldene Palme. Und Östlund den Ruf, einer der brillantesten Sezierer unserer Gesellschaft und Zivilisation zu sein.

Frankfurter Allgemeine Quarterly: Herr Östlund, hätten Sie je geträumt, dass Sie nur fünf Jahre später wieder diese bedeutsame Trophäe gewinnen können?

Ruben Östlund: Nein, nie. Ich war überrascht, als ich zur Verleihung eingeladen wurde, der Anruf kam sehr spät. Ich wusste ja vom ersten Mal, wie es läuft und wann der Anruf kommt, mit dem sie zur Abschlussgala einladen, aber nicht verraten, was du gewinnst. Ich habe gefürchtet, ob ich vielleicht einen Preis mit jemandem teile. Das hätte mir gar nicht gepasst.

Das klingt nicht gerade sehr bescheiden.

Wenn, dann will ich doch eine Trophäe für mich allein! Ich war sehr aufgeregt. Die Preise werden ja in einer bestimmten Reihenfolge verliehen, die Kategorien nehmen an Wichtigkeit zu. Ich fragte mich schon, ob für mich überhaupt noch was übrig bleibt oder man mich vergessen hatte. Irgendwann hatte ich alle Hoffnung verloren, da war nur noch ein Preis übrig ... und ich hielt die zweite Goldene Palme in den Händen. Dann wurde gefeiert.

Haben Sie sich vom „Schock“ mittlerweile erholt?

Ja, beim zweiten Mal ging das schon deutlich schneller als beim ersten Mal. Trotzdem, es sind in der Geschichte des Festivals nur neun Regisseure, die mehr als eine Goldene Palme gewannen ... und es ist ein phantastisches Gefühl, dazuzugehören.

Kinogötter wie Coppola, Haneke, Kusturica, die Dardenne-Brüder, Imamura ...

... und nur bei zwei anderen gab es die Preise für aufeinanderfolgende Filme! Ich kann es selbst kaum glauben.

Welcher der Glückwünsche, die auf Sie niedergeprasselt sind, hat Sie wirklich berührt?

Es gibt im Filmgeschäft viele Kollegen, zu denen ich aufsehe und die ich sehr respektiere. Ich traue mich kaum, sie „Kollegen“ zu nennen, dazu gehören brillante europäische Regisseure wie Michael Haneke oder Pawel Pawlikowski. Sie verstehen Kino noch als Kunstform. Von denen einen Anruf zu bekommen und zu hören, wie begeistert sie von meinem Film sind, ist unbeschreiblich.

Hat Hollywood inzwischen auch angerufen und Ihnen große Superhelden-Blockbuster angeboten?

Ja, die rufen ständig an. Aber ich will diese Blockbuster gar nicht! Ich gehe schon gar nicht mehr ran, ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe!

Sie machen Scherze?!

Nein, ich habe kein Interesse an Hollywood. Ich will europäische Filme machen, bei denen ich die künstlerische Kontrolle habe. Ich möchte mich selbst um die Produktion kümmern, und ich möchte die europäische Tradition des Filmemachens fortsetzen. Wir müssen diese Kunstform schützen und ihr Raum geben.