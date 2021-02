Film „Neues aus der Welt“ : Kindermund spuckt Blei, falls nötig

Im tiefsten Höllenkreis auf dieser Himmelfahrt durch den Wilden Westen angelangt, steht Tom Hanks als Captain Jefferson Kyle Kidd mit dem Rücken zur Wand, umringt von einem trunkenen Mob verrohter Büffelschlächter, Mexikaner-Killer, Schwarzen- und Indianer-Hasser. Ein wahrer Hexensabbat ist im texanischen Erath County zugange. Hier ist der Sezessionskrieg gegen den Norden fünf Jahre nach seinem Ende in den Köpfen der Männer – Frauen sind keine in Sicht – längst nicht vorbei. Damit das so bleibt und er die Macht behält, hat der Oberteufel des Kuhkaffs, ein hässlicher Uncle Sam namens Farley, den Captain und das Waisenmädchen in dessen Obhut mit vorgehaltener Waffe hergeschleppt.

Kidd soll den Unterworfenen aus der Zeitung vorlesen. Das ist der Broterwerb des Veterans, seit er aus der konföderierten Armee entlassen wurde: Er bringt den halb Illiteraten, dem Land ein Leben abringenden Leuten im Süden – so der Filmtitel – „Neues aus der Welt“: eine Zeitungsschau als Show für einen Dime mit Kunde von jenseits des Horizonts. Wichtiges, Erheiterndes, Aufbauendes – und „Federal News“, die keiner hören mag.

Farley aber will Kidd als Lautsprecher der Durand-Echokammer missbrauchen, als Propagandist der von ihm selbst in der County-Postille zu Heldentaten stilisierten Grausamkeiten. Stattdessen fängt Kidd, die prärietaugliche Inkarnation des von Hanks einmal mehr beispielhaft personifizierten guten Amerikaners, mit einem Bericht aus Pennsylvania an. Dutzende Kohlekumpel sind dort umgekommen. Auch bei den Yankees fahren die Elenden zur Hölle. Doch einige wenige der lebendig Begrabenen haben sich aus der Tiefe gekämpft, ans Licht, ins Leben, in die Freiheit. Der Mob verwandelt sich in ein Wahlvolk, das mehr von solchem Heldenmut beim plötzlich nicht mehr feindlich wirkenden Feind hören will. Den Umsturz witternd, schlägt der „Texas First“-Dorfpotentat zurück. Er rechnet nicht mit dem Mädchen, das, gleichsam aus sich selbst heraus leuchtend wie das Kind in Rembrandts „Nachtwache“, durch das Getümmel rennt – und durchlädt.

Zwischen allen Fronten

Der Einschlag im internationalen Filmgeschäft ist der zwölfjährigen Berlinerin Helena Zengel mit diesem Auftritt als Findelkind des Captains gewiss. Für die Verkörperung eines verhaltensauffälligen Mädchens in „Systemsprenger“ wurde sie mit dem Deutschen Fernsehpreis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet; nun folgt die Nominierung als beste Nebendarstellerin in „Neues aus der Welt“ für die Golden Globes. Tatsächlich schlüpft die Jungschauspielerin in die Rolle der doppelt verwaisten, Sprachbarrieren wegen fast stummen Johanna Leonberger wie diese in ihr ledernes Indianergewand: Mit verletzlicher Rohheit im Blick zerrt die Waise über den Leib, was dem Kleid der Eroberer weichen soll. Das Kind deutscher Siedler wurde nach einem Massaker an ihrer Familie von den Kiowa entführt und aufgezogen. Als Kidd es allein in der Wildnis findet, baumelt ein gelynchter Schwarzer neben ihm, der es wohl der Indianerbehörde zwecks Rückführung bringen sollte und auf Feinde der Sklavenbefreiung getroffen ist. Die Ureinwohner werden vertrieben. Die Eisenbahn kommt. Den Behörden ist fast alles gleich, solange die Treue zu Washington nicht in Frage gestellt wird.

Zwei Figuren irgendwo dazwischen, ohne feste Zugehörigkeit zu einer der Gruppen, die einander in diesem vielfach gespaltenen Land feindlich gegenüberstehen, lässt der Regisseur Paul Greengrass in seinem filmischen Epos die Weiten der Plains durchmessen. Captain Kidd und Johanna sind Mittler, sie sind Medien. Und das Medium ist auch hier die Botschaft, die gehüllt ins historische Westerngewand in unsere Gegenwart hineintritt: Irgendwann muss der Kampf aufhören. Nur wenn alle bereit sind, zuzuhören, voneinander zu lernen und zu erfahren, was sie nicht schon wissen, kann Frieden entstehen. Allein Humanität und Respekt bringen Menschen von den Schlachtfeldern zurück nach Hause – selbst wenn es das alte Zuhause nicht mehr gibt.