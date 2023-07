Wer sich lieber James Bond, Indiana Jones oder jetzt den neuen „Mission: Impossible“-Film anschaut als die inflationären Superhelden-Franchises von Marvel und DC, schätzt vermutlich daran, was Roland Barthes „Realitätseffekte“ genannt hat und was nicht mit Realismus zu verwechseln ist. Zugleich verhält er sich immer auch wie ein unersättlicher Tourist: möglichst viele exotische Schauplätze in zweieinhalb Stunden – unter 150 Minuten macht es ja keiner dieser Filme mehr, mag der Spannungsbogen zwischendurch auch häufiger mal erschlaffen.

Spektakuläre Schauwerte, ungewöhnliche Drehorte müssen her, die nicht einfach nur besichtigt, sondern in Besitz genommen werden. Die Topographie gibt vor, mit welchen Fortbewegungsmitteln, Waffen und Kampftechniken sich das jeweilige Gelände aufmischen und gelegentlich bis zum Äußersten demolieren lässt. Der Materialverschleiß steht dabei unter dem Imperativ der ständigen Überbietung, weil die Stunts und Spezialeffekte aus dem jeweils letzten Film einer Reihe längst nicht mehr gut genug sind.

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist die Ouvertüre des siebten „Mission: Impossible“-Films eher enttäuschend. Er beginnt eben nicht, wie es die alte Hollywoodregel will, mit einem Erdbeben, um sich dann langsam zu steigern. Sondern tief unten in der Beringsee, auf einem russischen U-Boot mit Tarnkappentechnologie. Die Besatzung hält sich für unbesiegbar, bis da auf einmal ein anderes U-Boot ist, das sich auch unsichtbar machen und zudem den abgefeuerten Torpedo zurück zum Absender lenken kann. Es waren schon effektvollere Unterwasser-Havarien im Kino zu sehen.

Tom Cruise macht alles selbst

Notwendig für den Plot ist diese Sequenz nur, um einen Schlüssel ins Spiel zu bringen, einen zweiteiligen, mit dem sich in der Sonarkapsel des U-Boots eine Software oder etwas Ähnliches öffnen und verschließen lässt. Der Schlüssel wird zum Objekt der Begierde, hinter dem die versammelten Geheimdienste dieser Welt her sind, natürlich auch die IMF, die Impossible Mission Force, und ihr Superagent Ethan Hunt. Und Tom Cruise, das haben wir oft gelesen, hat sogar die gefährlichsten, haarsträubendsten Stunts wieder selbst absolviert, weil er sich das mit seinen 61 Jahren schuldig zu sein glaubt.

„De-Aging“, eine digitale Verjüngungskur, der sich Harrison Ford zumindest für einen Teil des jüngsten Indiana-Jones-Films unterziehen musste, kommt für Cruise nicht infrage. Auch wenn sein Ethan Hunt seit 27 Jahren diesen IMF-Job macht und bestimmt schon ordentliche Pensionsansprüche erworben hat. Vielleicht müsste jemand mal Tom Cruise sagen, dass es im Kino um Make-Believe geht, um Schein und Glaubenmachen, dass genau daraus die Aura eines Stars erwächst und nicht aus dem Selbermachen.

Aber das dürfte ihn kaum interessieren. Entscheidend ist ohnehin, dass der Film funktioniert, sobald Cruise auf der Leinwand auftaucht, sich aus dem Halbschatten löst und einer Botschaft vom Band lauscht, das sich nach dem letzten Wort selbst zerstört. Etwas gerät in Bewegung und beschleunigt, das ist das physikalische Prinzip der Reihe. Die kinetische Energie muss sich entfalten. Die physische Wucht steht dabei immer in einem leicht prekären Verhältnis zur, wenn man so will, metaphysischen Komponente der Filme. Denn für die Verfolgungsjagden und Kämpfe braucht es nicht nur Körperkraft, PS und Motoren, sondern auch plausible Motive, Gründe, Ziele. Und das Gute und das Böse.