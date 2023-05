Er trinkt zu viel, dann benimmt er sich schlecht: Sehr viel mehr hat der „Spiegel“ gegen Til Schweiger nicht in der Hand. Was soll also die Aufregung?

Schweiger in „Manta Manta - Zwoter Teil“, den er inszeniert hat, in dem er auch die Hauptrolle spielt - und der gerade mit großem Erfolg in den Kinos läuft Bild: dpa

Es fällt zweifellos in die Zuständigkeit einer Kulturstaatsministerin, sich Gedanken über die Kultur zu machen, gegebenenfalls sogar Sorgen. Claudia Roth hat also vermutlich recht, wenn sie befindet, dass der Kulturbetrieb besonders anfällig für Machtmissbrauch und sexualisierte Übergriffe sei – was nicht etwa daran liegt, dass die Leute, die dort arbeiten, besonders böse oder pervers wären. Es liegt daran, dass Affekte, Emotionen, das Begehren hier die Produktionsmittel sind, der Treibstoff von Inszenierungen, die ihrerseits Affekte, Emotionen und das Begehren provozieren wollen. Dass die „Zeiten patriarchalischer Macker“ trotzdem vorbei sein sollten, auch das hat Claudia Roth am Dienstag, bei einem Pressegespräch, gesagt, und auch darin kann man ihr nur zustimmen. Wenn allerdings auch sie, nach offenbar flüchtiger Lektüre des „Spiegels“, jetzt mit dem Finger auf Til Schweiger zeigt, möchte man den Regisseur und Schauspieler ausdrücklich in Schutz nehmen vor dem allseits anschwellenden Ressentiment.

Es ist nicht schwer, Til Schweiger nicht zu mögen. Wenn er in der Öffentlichkeit eine Meinung formuliert, zum Beispiel zur Corona-Impfung, ist der Ton fast immer der eines Großmauls und der Gehalt so, dass man an Schweigers Talent zum Nachdenken heftig zweifeln muss. Dass er sich im deutschen Film für den Allergrößten hält, ist so offensichtlich, dass man seine Rolle in Tarantinos „Inglourious Basterds“, wo er nur ein paar Sätze bellen durfte, mit umso größerer Freude betrachtete. Und im Streit mit der Autorin Anika Decker, in dem es um deren Anteil am Erfolg der Filme „Keinohrhasen“ und „Zweiohrküken“ ging und den Anika Decker gewann, hat Schweiger auch keine sympathische Rolle gespielt.