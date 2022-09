„Ticket ins Paradies“ im Kino : Paarbildung am Limit

George Clooney und Julia Roberts in einer Szene aus „Ticket ins Paradies“ Bild: Universal Pictures via AP

Mit Traumpaaren ist das so eine Sache. Sie tun sich manchmal besonders schwer, auf der Schwelle in den Alltag nicht gleich zu stolpern. George Clooney und Julia Roberts treten in der Komödie „Ticket ins Paradies“ mit dem Anspruch auf, sie wären immer schon so ein Traumpaar des Kinos gewesen – dabei haben sie nur einige Mal tatsächlich gemeinsam in einem Film gespielt, und dort eher neben- als intensiv miteinander.

Dass sie nun romantisch aufeinander bezogen werden, hat eher etwas mit ihren je eigenen Karriereprojekten zu tun: Clooney galt ja immer schon als einer der wenigen heutigen amerikanischen Männerstars, bei dem einem auch noch das klassische Hollywood einfallen könnte, zum Beispiel Cary Grant. Und von da ist der Weg dann nicht weit zu der Idee, Julia Roberts könnte vielleicht so etwas wie eine heutige Katharine Hepburn darstellen. Und schon hätte man ein tatsächliches, historisches Traumpaar, in einer heutigen Wiederbelebung, ein bisschen nostalgisch, ein bisschen extra Pep, ein bisschen auch Selbstironie, denn natürlich glaubt niemand mehr an diesen Kult, der das Kino vor 70 Jahren war.

Es ist dann auch eine lupenreine „comedy of remarriage“, der sich Clooney und Roberts in „Ticket ins Paradies“ unterziehen. Das alte Hollywood hatte einen großen Spaß daran, Traumpaare scheitern zu lassen, um sie dann erst recht wieder zusammenzuführen.

Eines der unvergesslichen Beispiele aus diesem Subgenre heißt „The Philadelphia Story“ („Die Nacht vor der Hochzeit“), in den Hauptrollen, jetzt unschwer zu erraten, Cary Grant und Katharine Hepburn. Vor die Wiederannäherung hat der Gott der Drehbücher ein Zerwürfnis gesetzt, das nicht einfach leichtfertig sein darf. Es muss grundsätzlich sein, wie das zwischen David (Clooney) und Georgia (Roberts), die nach einer sehr heftigen Verliebtheit fünf Jahre verheiratet waren und diese Zeit dafür nützten, einen profunden wechselseitigen negativen Affekt zu entwickeln. Immerhin bekamen sie eine Tochter, die ist nun groß und feiert den Abschluss ihres Studiums auf Bali. Dort trifft sie auf Gede, einen sehr attraktiven Algenbauern mit Geschäftsverbindungen bis in die amerikanische Nobel-Öko-Szene.

Spontan wie schon seinerzeit bei den Eltern soll geheiratet werden, also müssen die schwer zerworfenen Eltern in gemeinsamer Mission auf die Insel, um die Tochter vor einem asiatischen Gatten und auch aus allerlei kolonialen Projektionen zu retten. Das gibt Gelegenheit, in Neoprenanzügen sehr kompetitiv Algen zu ernten, oder anderes Geplänkel, das einer Wiederannäherung dienlich ist. Das Geheimnis von Stars ist unter anderem, dass sie auch in seltsamsten Situationen vollkommen natürlich wirken. George Clooney und Julia Roberts ist ausgerechet diese Gabe in „Ticket ins Paradies“ abhandengekommen. Sie wirken wie zwei Projekte, die aus naheliegenden Gründen zusammengelegt wurden, die aber nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen: Beide Stars sind eher mit ihrem Image (oder dessen Politur) befasst als miteinander.