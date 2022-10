Welcome to Werner-World

Begegnung mit Werner Herzog : Welcome to Werner-World

Eine Dezembernacht 2020. Ich sitze vor dem Laptop in meinem Augsburger Arbeitszimmer. In ein paar Minuten bin ich mit Werner Herzog zum Skype-Gespräch verabredet. Sein Profilbild zeigt bezeichnenderweise statt eines Gesichts eine schroffe Felseninsel im tosenden Meer. Ich sage mir immer wieder vor: Am Ende ist auch Werner Herzog, die Regielegende, bei der sich hartnäckig der Ruf hält, sie wäre unberechenbar und grenzwahnsinnig, doch nur ein Mensch, oder? Dennoch befinde ich mich jetzt zu meiner eigenen Überraschung in einem Zustand größtmöglicher Nervosität.

Da sind als Erstes natürlich diese Filme. Unvergesslich, als ich als Kind in den späten Achtzigern zufällig nachts fernsah und sich Kinski als spanischer Konquistador durch den Urwald kämpfte, im Krieg mit sich selbst und dem Universum. Ich war ebenso tief verstört wie nachhaltig fasziniert. „Aguirre – Der Zorn Gottes“, in­zwischen mehr als fünfzig Jahre alt, war und ist anders als alles, was jemals im Kino zu sehen war. Ein Dokumentarfilm aus dem Mittelalter, phantastisch und realistisch zugleich. Dann sind da Herzogs Tagebücher, „Vom Gehen im Eis“ und „Die Eroberung des Nutzlosen“. Für mich als junger Schriftsteller eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Einerseits liegt das an der Sprache, die wie aus der Zeit gefallen wirkt. Man könnte sie Herzogianisch nennen, eine eigentümliche Mischung aus an Georg Büchners „Lenz“ erinnernder Expressivität, Thomas-Bernhard-artigen Satzvariationen, präzis-poetischen Naturbeobachtungen, und das alles gewürzt mit Bavarismen.