„Felix Krull“ im Kino : Ein Oldtimer mit Getriebeschaden

Im Januar 1954, als Thomas Mann gerade dabei war, die Arbeit am ersten Teil seines „Felix Krull“ abzuschließen – der ge­plan­te zweite Teil ist nie erschienen –, veröffentlichte der künftige Filmregisseur François Truffaut in den „Cahiers du Cinéma“ eine wütende Polemik gegen zwei erfolgreiche, heute völlig vergessene Drehbuchautoren. Was er ihnen vorwarf, war, kurz ge­sagt, dass sie die Literatur anzapften, um daraus Filme zu brauen. Indem sie ihre Vorlagen in drehbare und nicht drehbare Szenen zerlegten und letztere aussortierten, be­gingen sie, so Truffaut, Verrat am Kino wie an den Büchern, „Untreue ge­genüber dem Geist wie dem Buchstaben“. Truffaut selbst wollte es an­ders machen, und er hat es anders ge­macht, bis zu seinem frühen Tod 1984. Aber das ist auch schon sehr lange her.

In dieser Woche kommt ein Film auf die deutschen Leinwände, der aus Manns „Be­kennt­nissen des Hochstaplers Felix Krull“ Ki­no macht. Der Regisseur Detlev Buck und sein Drehbuchautor, der Schriftsteller Daniel Kehlmann, sind erfolgreiche Könner in ihrem jeweiligen Metier; sie wissen, wie man Szenen inszeniert und schreibt, und so haben sie den Roman, der auf vierhundert Seiten eine Lebensgeschichte mit Stationen im Rheingau, in Frankfurt, Paris und Lissabon erzählt, zu einer Story kondensiert, die sich in zwei Kinostunden ab­wickeln lässt. Dagegen ist nichts zu sagen. Die Frage ist nur, warum sie dazu den „Krull“ gebraucht haben.

Der Film beginnt dort, wo das Buch erst hinführt, im Hotel St. Edward in Paris. Ein Mann (Jannis Niewöhner) bedient die Gäste, ein anderer (David Kross) erklimmt mit einem Arm voller Rosen die Hoteltreppe, stolpert, läuft weiter, betritt das Zimmer seiner Geliebten und holt sich eine Ab­fuhr. Später am Abend treffen sie sich in einem Restaurant, Felix Krull und der Marquis de Venosta, und am Ende eines langen Essens tun sie sich zusammen, denn der Marquis braucht eine Tarnung, um seine Tage mit seiner Angebeteten Zaza verbringen zu können, ohne von seinem Vater enterbt zu werden, und Krull, der seit langem der Ge­liebte der Ge­liebten ist, braucht eine neue Identität. Die Frau, die aus dem Hintergrund zuschaut, wie sie die Fä­den knüpfen, die sie selbst gesponnen hat, wird von Liv Lisa Fries gespielt, der Hauptdarstellerin aus „Babylon Berlin“, und wenn man sieht, mit welcher Lust am Tauschen und Täuschen Fries, Kross und Niewöhner dieses Trio verkörpern, wünscht man sich eine andere, wildere Ge­schichte für die drei, ei­ne Geschichte wie aus Truffauts „Jules und Jim“, der Verfilmung eines zur selben Zeit spielenden französischen Romans.

Aber dies ist „Felix Krull“, und so wird das Programm abgearbeitet, das die Vorlage enthält. Kehlmann und Buck haben die Handlung umgestülpt, deshalb müssen sie den Entwicklungsroman, der in dem Buch steckt, in die Hohlform ihres Drehbuchs gießen. Im „Krull“ ist alles Parodie und Überzeichnung, aber in Bucks Film sieht die Sache bald viel ernster aus, denn der Dreierbund im Zentrum braucht eine starke Motivation, und dafür muss der Oberkellner Stanko, bei Thomas Mann ein Helfergeist, zum Bösewicht mutieren.

Maria Furtwängler bezaubert auf Anhieb

Die Kindheit im Rheingau, der Selbstmord von Papa Krull, die berühmte Musterung, das alles wird in Bildchen abgehandelt, die man bei Amazon als Meterware kaufen kann, bis die Rückblende wieder im Hotel angekommen ist. Hier wartet Stanko, der Erpresser, und hier serviert der Film die eine erotische Praline, die er aus einer von Liebschaften triefenden Schelmengeschichte herausgepflückt hat: Maria Furtwängler als Madame Houpflé. Sie bezaubert auf Anhieb, weil man sie nicht erwartet, weil sie aus dem Hinterhalt von fünfhundert Fernsehrollen kommt, die sie mit einem Fin-de-siècle-Lächeln beiseite fegt; aber dann lässt Buck sie im Stich, weil er der schriftstellernden Gat­tin des Klosett­fa­bri­kan­ten nicht die screen time geben kann, die er der flotten Zaza gibt. Das Betriebsgeheimnis des Mannschen Krull besteht da­rin, dass er niemanden liebt, sondern sich im Begehren aller anderen spiegelt. Das Geheimnis des Buckschen Felix ist, dass er den Don Juan nur spielt, weshalb alle Da­men (und ein Herr) an ihm abprallen.

So laufen Kehlmann und Buck ständig den dramaturgischen Zwängen hinterher, die sich aus ihrem Umbau der Romanhandlung ergeben. Dabei trägt der Film die historische Schminke mächtig auf, Schloss Schleißheim dient als Grandhotel, die Altstadt von Regensburg als Double für Paris, in Schloss Benrath wohnt der König von Portugal, und die Kostümbildnerinnen haben einen Festtag. Doch all der Aufwand an der Karosserie än­dert nichts daran, dass das Vehikel nicht fährt, weil der Motor, den seine Konstrukteure in den Mannschen Oldtimer eingebaut haben, nicht zum Getriebe passt. Ein Zeitalter wäre hier zu besichtigen gewesen. Bei Detlev Buck sieht man ei­ne aufgepeppte Romanze aus alter Zeit.

Es ist die dritte Verfilmung von Manns Alterswerk. Die erste, von Kurt Hoffmann 1957 mit Horst Buchholz und Lilo Pulver gedreht, war schwarzweiß, die zweite, von Bernhard Sinkel, ein endloser Fernseh-Fünfteiler von 1982. Bucks „Be­kennt­nisse“ sind bunt und kompakt, aber sie werden keinen Teenager aus der digitalen Höhle herauslocken. Es sei denn, im Deutschleistungskurs stünde gerade der „Felix Krull“ auf dem Stundenplan.