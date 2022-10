„The Woman King“ im Kino : Keine Angst vor Legendenbildung

Im Jahr 1979 erschien in Frankreich eine akademische Qualifikationsschrift mit dem Titel „Les Amazones du Danxomè: 1645 - 1900“. Die aus dem westafrikanischen Benin stammende Historikerin Amélie Degbelo berichtet darin von einer Begegnung mit einer alten Frau namens Nawi, die von sich behauptete, sie wäre in ihrer Jugend eine „Amazone“ gewesen.

Sie hatte 1892 mit einer Fraueneinheit gegen die französische Kolonialherrschaft gekämpft und konnte gut und gern als die letzte Vertreterin eines militärischen Regiments gelten, das zu diesem Zeitpunkt bereits sagenhaften Status hatte: die Agojie (ein Wort aus der Fon-Sprache) waren eine Kampfeinheit von Frauen. 1998 griff der Journalist und Diplomat Stanley B. Alpern die Geschichte von den Agojie auf, und fügte den abendländischen Formatierungen eine weitere hinzu: Sein Buch „Amazons of Black Sparta“ muss man wohl als die wesentliche Anregung hinter dem aktuellen Film „The Woman King“ vermuten, der „inspiriert von wahren Begebenheiten“ eine Hollywood-Version der Geschichte der Kriegerinnen von Dahomey erzählt.

„The Woman King“ verzichtet dabei auf die bisher fast durchwegs übliche Vermittlung durch eine weiße Hauptfigur, sondern suggeriert eine historische Unmittelbarkeit, die ihre Nähe zur Legende dabei nicht verschweigt. Es ist eindeutig eine moderne Legende: Das amerikanische Kino leistet Wiedergutmachung, indem es ältere rassistische oder stereotype Darstellungen von Afrika zu überschreiben versucht. „The Woman King“, also eine Königin auf dem Thron, ist im Jahr 1823 in dem Königreich Dahomey vorerst bloß eine Hoffnung. Die Regierung hat der König Ghezo inne, der in einem Palast lebt, den er mit den Agojie teilt. Die Kämpferinnen trainieren an Strohballen das Köpfen von Feinden, ihre Anführerin aber ist auch zu Höherem berufen. Nanisca zählt nicht nur zu den wichtigsten Beraterinnen von Ghezo, sie hat auch einen Plan, der das ganze Staatsmodell von Dahomey verändern sollte. Denn bisher lebt man hier nicht zuletzt vom Sklavenhandel, nun aber ergibt sich die Gelegenheit, in einer Auseinandersetzung mit dem Oyo-Imperium ein neues Exempel zu setzen. Dahomey soll nach den Vorschlägen von Nanisca auf Palmöl umstellen, ein von heute aus gesehen durchaus ambivalentes Unterfangen, dass noch dazu recht deutlich monokulturelle Züge aufweisen soll.

Aber in der Rückprojektion auf 1823 ist Palmöl sicher allemal besser als der Handel mit Menschen, den in „The Woman King“ die Portugiesen über den Hafen Ouidah mit tatkräftiger Beteilung der Oyo abwickelten. Dahomey soll in dem Drehbuch von Dana Stevens und in der Regie von Gina Prince-Bythewood den Übergang in eine postkoloniale Ordnung schon im frühen 19. Jahrhundert vollziehen, und zwar am besten gleich mit einer intellektuellen Königin und einer belastbaren nicht ausbeuterischen Ökonomie. Diese deutlich programmatischen Aspekte sind allerdings in Genrelogiken eingebettet, mit denen „The Woman King“ seinen Ort im gegenwärtigen Mainstream-Kino erst sucht. Denn es handelt sich eindeutig um eine kommerzielle Großproduktion, die gleichwohl etwas Ungewöhnliches probiert. Zwischen den Blockbuster-Comic-Mythologien von der „Wonder Woman“ (der Amazonin unter den Superhelden) und von dem afrikanischen Fantasiereich Wakanda in „Black Panther“ sollen hier verschiedene Stränge der populären Imagination verknüpft und auf Afrika bezogen werden.

Das Resultat ist eine feministisch inspirierter Superheldinnenfilm, der ohne übernatürliche Kräfte auskommt, und der neben den in ihren Bezügen frei schwebenden oder fliegenden Abenteuern aus den Marvel- oder DC-Comic-Welten doch auf eine sehr viel konkrete Weise historisch zu sein versucht. Und zwar in der doppelten Hinsicht, dass eine Figurendramaturgie wie in „The Woman King“ für Hollywood eben etwas Neues, also selbst historisch ist: die imposante Viola Davis in der Hauptrolle, Thuso Mbedu als Nawi, die aus dem jüngsten Bond-Film bekannte Lashana Lynch als Izogie, sie müssen hier ein Publikumsinteresse generieren, das Hollywood lange vor allem auf weiße Teenager bezogen hat. Es wirkt da schon beinahe wie eine Anspielung auf diese geläufigen Logiken, dass Nawi es dann doch noch mit einem (Halb-)Portugiesen zu tun bekommt, der einmal im Wasserfall seine extrem definierten Pektoralmuskeln benetzen darf – eine Szene, die wie ihre eigene Parodie wirkt, aber vor allem davon kündet, dass „The Woman King“ es wirklich in jeder Hinsicht richtig machen will.

Historische Fairness würde es im Übrigen gebieten, gemeinsam mit diesem Versuch einer Revision von 130 Jahren westlicher Filmgeschichte einen genuin afrikanischen Film noch einmal ins Kino zu bringen, der schon viel früher etwas Ähnliches versucht hat wie nun „The Woman King“. „Sarraounia“ (1986) von Med Hondo bekam auf Deutsch den Titel „Der Kampf der schwarzen Königin“, und versuchte mit einem nicht weniger prototypischen Interesse, eine weibliche Identifikationsfigur für afrikanische postkoloniale Traditionen zu schaffen. Der vorwiegend in Frankreich tätige, aus Mauretanien stammende Regisseur wählte dafür einen anderen Kontext, nämlich eine französische Tschad-Expedition am Ende des 19. Jahrhunderts, die de facto aus einer Reihe von Massakern bestand.

Die Königin Sarraounia, die sich den Europäern entgegenstellt, ist ein denkbares filmhistorisches Vorbild für Nanisca. Für seine Verhältnisse ein bescheidener Blockbuster, war „Sarranouia“ damals schon der Versuch einer modernen Legende auf Grundlage tatsächlicher Ereignisse. Man muss den afrikanischen Kinonomaden Med Hondo und Maria Bello, die weiße Produzentin hinter „The Woman King“, zusammendenken, um besser zu verstehen, wo wir – als europäisches Publikum, als kritische Öffentlichkeit – heute mit unseren Bildern von Afrika stehen.