„The Northman“ im Kino : Die Runen der Rache des Raben

Ein hübscher kleiner Junge mit blutbesudeltem Gesicht rudert im Sturm aufs offene Meer und schreit dabei immer wieder: „Ich werde dich rächen, Vater! Ich werde dich retten, Mutter! Ich werde dich töten, Fjölnir!“ Der Junge heißt Amleth, will aber nicht bloß auf den bekannten Plot hinaus, den der Shake­speare-Anklang des Namens suggeriert (er kommt von der Film und Drama gemeinsamen Quelle her), sondern schließt sich, erheblich tatkräftiger als sein Namensverwandter, Marodeuren an, um das Morden und Brandschatzen zu lernen, frisst dann dem Feind das Gesicht vom Schädel und sieht Vergewaltigungen mit säuerlicher Miene zu, bis ihm Björk begegnet, als Seherin mit ausgestochenen Augen, und ihm den Rest des Films erzählt, damit er diesen durchsteht.

Dietmar Dath Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Alexander Skarsgård, der den Revanchebesessenen als Erwachsenen spielt, liest alsbald eine russische Erdhexe na­mens Olga auf, deren Flüche Anya Taylor-Joy mit schauriger Überzeugungskraft jault. Zwischen feuchten Blättern findet etwas Liebe statt, dann folgt die Abrechnung mit dem Thronräuber Fjölnir, von Claes Bang als bärtiger Baumstamm ge­spielt, den seine Schuld unter der Rinde juckt. Mit ihm regiert Nicole Kidman als Fürstin Gudrún, die, durchweg unnahbar, hier plastisch an die Auskunft eines großen Bildhauers erinnert, eine perfekte Statue erkenne man daran, dass man sie einen Berg hinunterwerfen kann, ohne dass ihr etwas abbricht. Vervollständigt wird das Ensemble von Ethan Hawke als König Aurvandil, dessen fieser Zug um die Augen seiner ambivalenten Rollenzeichnung beste Dienste leistet, und schließlich Willem Dafoe, der als närrischer Schamane ekstatisch krauses Zeug brabbelt, das sich nach und nach als die reine Wahrheit entpuppt, weil die Welt, die der Regisseur Robert Eggers hier entwirft, von Rationalität nix weiß.

Mit Hass baut sich’s schwer

Was ist das alles? Das ist Heavy Metal als Film, ohne dass es dabei um eigens herausgestellte elektrische Gitarren auf der Tonspur ginge; alles wahrhaft Metallische hier passiert über die Bilder. Schwere, Zuspitzung, Hall und Donner, das also, wofür besagte Musikrichtung bekannt ist, hat in Wirklichkeit ja weit weniger mit Stumpfheit und Hornhaut auf dem Hirn zu tun, als Jugendschutz gern mutmaßt, dafür sehr viel mit einer spezifischen Sorte Fingerspitzengefühl, bei dem freilich schwärzester Dreck unter den Nägeln brennt – mit einer nihilistischen Sorte Sensibilität nämlich, wie sie eben auch Robert Eggers seit „The Witch“ (2015) er­forscht. Es geht, kurz gesagt, um die me­tho­dische Verfeinerung von Hass. Breitwandkino kann mit starken Ge­fühlen ja immer viel anfangen, es gibt aber doch wesentlich mehr Liebes- und Trauerkunstwerke als cinematische Hassbatzen, weil sich Hass zum Bauen schlecht eignet – Liebe will ein Versteck oder ein Zuhause, Trauer errichtet wenigstens das eine oder andere Grabmal, aber welche Architektur fordert Hass? Das Problem hat kaum ein Film je ohne peinliche Szenen lösen können, weil Hass sofort objektiv lächerlich wird, wenn ihm die (ästhetischen, militärischen, psychologischen …) Mittel fehlen, das, was er hasst, zu beschädigen.

Auch „The Northman“ vermeidet das Lächerliche nicht, springt vielmehr oft mitten hinein (unbeholfener hat zum Beispiel ein Muttermord wohl noch nie ausgesehen) und verdient sich damit zumindest das künstlerische Recht, seine schlimme Sache konsequent zu ihrem Ende zu bringen. Was will nun dieser Film beschädigen, was hasst er? Unübersehbar: das sauber konstruktive, sozialverträgliche Bild des Heroischen, das im Gegenwarts-Blockbusterkino alle Plätze an der Sonne belegt – bei Marvel, bei Star Wars, selbst bei James Bond, der neuerdings auch schon ab und zu an die Lieben da­heim denkt. „The Northman“ dagegen lässt, statt dergleichen Verantwortungsethisches zu predigen, lieber zwei wohlproportionierte nackte Kerle mit Schwert und Schild zwischen Lavaströmen einander zu Wurstfetzen hacken.