Doku „The Lost Leonardo“ : Keine Erlösung für den Erlöser

Die Geschichte um das Gemälde „Salvator Mundi“ fasziniert auch deshalb, weil sie sich wie eine Parabel auf unsere Zeit erzählen lässt. Es geht um den Glauben an das Schöne – die Kunst – und wohl auch um eine Form von Erlösungssehnsucht, die von Trug und Geldgier, von Macht und politischen Interessen instrumentalisiert werden. Gleich zwei Dokumentar-Regisseure haben sich mehrere Jahre lang auf die Spuren des teuersten Gemäldes der Kunstgeschichte begeben, um das Mirakel seines Aufstiegs vom minderwertigen Los einer Provinzauktion zum angeblich letzten Leonardo für 450 Millionen Dollar zu untersuchen.

Nachdem im vergangenen April im französischen Fernsehen und Ende November auch auf 3sat „Der letzte Da Vinci – Das teuerste Kunstwerk der Welt“ des französischen Regisseurs Antoine Vitkine ausgestrahlt wurde, ist nun die Dokumentation „The Lost Leonardo“ des Dänen Andreas Koefoed im Kino zu sehen. Die entscheidenden Protagonisten dieses Kunstspektakels – etwa der Händler Robert Simon, die Gemälderestauratorin Dianne Modestini, der Händler und Financier Yves Bouvier, Experten wie Martin Kemp, der Kurator der Londoner National Gallery Luke Syson – treten zwangsläufig in beiden ­Filmen auf. Es verwundert, wie freimütig sie gleich zwei Mal vor der Kamera be­richten.

Andreas Koefoed teilt seine Dokumentation in drei Akte: „The Art Game“, „The Money Game“ und „The global Game“. Die Geschichte dieses Gemäldes hat mit Theater, aber auch mit Glücksspiel zu tun, bei dem die Beteiligten auf dieselbe Karte setzen und sehr viel gewinnen oder ver­lieren können: ob Geld oder Ego. Koefoed erzählt sie mit brillanter Recherche wie einen Thriller. Die Story und sämtliche Protagonisten sind dabei spannend genug, sodass er sich die manchmal platte Be­bilderung mit nachgestellten Miniszenen – im Stil: Händler läuft mit Bild in Plastik­tüte über die Straße – durchaus hätte sparen können.

Ein Sleeper, so der Insider-Begriff, ist ein Gemälde, das auf Auktionen angeboten und in seinem Verkaufspreis unterschätzt wird. Es hat das Potenzial zu einer Neubewertung durch eine namhaftere Zuschreibung. Einen solchen Schläfer ersteigerten zwei Kunsthändler, Robert Simon und Alexander Parish, auf einer kleinen Auktion in New Orleans im Jahr 2005 für 1175 Dollar. Das zum Teil verblasste, aber etwa in der Gesichtspartie schlecht übermalte Christusgemälde mit der segnenden Hand war als Kopie nach Leonardo da Vinci von „Salvator Mundi“ ausgeschrieben worden.

„Es geht hier nicht um Liebe zur Kunst, sondern um Geld“

Es gibt mindestens zwei Gründe, warum dieser Sleeper nach und nach zum Rekordgemälde des Renaissancekünstlers werden konnte. Den einen nennt die bri­tische Kunstjournalistin Georgina Adams: „Alle wollten, dass es ein Leonardo ist, deshalb hat jeder den optimistischsten Blick auf das Gemälde geworfen.“ Tatsächlich gibt es Vermutungen, dass in ­Leonardos Atelier einst ein Salvator Mundi gemalt wurde. Den anderen, weniger erbaulichen Grund gibt Robert K. Wittman an, der Gründer der Abteilung Kunstkriminalität des FBI: „Es geht hier nicht um die Liebe zur Kunst, sondern um Geld.“