Aktualisiert am

Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs

„The Banshees von Inisherin“ : Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs

Oscarverdächtig: Der Kinofilm „The Banshees of Inisherin“ mit Colin Farrell und Brendan Gleeson ist eine rabenschwarze Komödie aus Irland – und großes Schauspielerkino.

Was ist wichtiger im Leben: klug zu sein oder freundlich? Geliebt zu werden oder großartig? Glück zu haben oder Geist? Das sind die zentralen Fragen in Martin McDonaghs neuem Film „The Banshees von Inisherin“, der zwischen Tragödie und Komödie changiert und dabei mit viel irischem Witz und bitterer Ironie sein Thema wie eine Bachfuge durcharbeitet bis in die kleinsten Variationen. Vierzehn Jahre nach seinem Filmdebüt „Brügge sehen ... und sterben“ hat sich der englisch-irische Filmemacher aufs Neue mit den Schauspielern Colin Farrell und Brendan Gleeson zusammengetan, um diesmal allerdings ganz etwas anderes zu erzählen: keinen spannungsgetriebenen Plot mit Auftragskillern. „The Banshees von Inisherin“ ist vielmehr eine epische Allegorie auf die Verhältnisse Irlands.

Sandra Kegel Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton. Folgen Ich folge

Angesiedelt in den Zwanzigerjahren auf der fiktiven Insel Inisherin, steht im Zentrum der Geschichte der Zwist zweier Männer, die sich ein Leben lang so nahe waren wie Brüder und jeden Tag zusammen im Pub ihr Guinness tranken und Lieder sangen, bis eines Tages der eine dem anderen die Freundschaft kündigte, ganz abrupt, ohne Er­klärung und ohne ersichtlichen Grund. Das ist zunächst komisch und wird alsbald tragisch, weil der anlasslose Streit Folgen hat nicht nur für die Betroffenen. Denn während der Bürgerkrieg drü­ben auf der großen Insel Irland al­lenfalls durch gelegentlich zu hörende Gewehrschüsse auf das kleine Eiland hinüberweht, ist bald jeder Insulaner, ob freiwillig oder nicht, in den privaten Kleinkrieg involviert.