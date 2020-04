Doku „The Artist & the Pervert“ : Sklavin und Herr

Der renommierte Komponist Georg Friedrich Haas und seine Frau leben in einer BDSM-Beziehung. Wie das im Alltag aussieht, zeigt der Dokumentarfilm „The Artist & the Pervert“, der nun als Video on Demand zu sehen ist.

Manchmal dauert es vierzig Jahre, bis man zu sich selbst findet. Und wenn man es schafft, heißt das nicht automatisch, dass die Selbstfindung vom persönlichen und beruflichen Umfeld akzeptiert wird. Georg Friedrich Haas ist ein renommierter Komponist Neuer Musik und lebt mit seiner Frau, der Autorin und Sexualpädagogin Mollena Williams-Haas, in einer BDSM-Beziehung. Er ist in einer österreichischen Nazi-Familie aufgewachsen, sie ist Afroamerikanerin aus New York. Sie ist seine „Sklavin“ und Muse, er ihr Meister. Spätestens da schrillen bei den meisten die Alarmglocken.

Die beiden Filmemacher Beatrice Behn und René Gebhardt wissen um die Vorurteile und nehmen sie in ihrem Dokumentarfilm „The Artist & the Pervert“ auseinander. Ein Jahr lang haben sie das Paar in Europa und Amerika begleitet. Waren mit ihrer Kamera bei Haas’ Konzertpremiere in der damals gerade eröffneten Elbphilharmonie dabei, interviewten Freunde und Familie, hielten Alltagsszenen im New Yorker Apartment fest, etwa wenn Mollena Speck anbrät und Georg nackt aus der Dusche an den Rechner stürzt, um Noten zu notieren. Diese ohne jeglichen Voyeurismus eingefangenen Bilder zeigen dann doch etwas überraschend eine Beziehung, die auf dieser Ebene ganz nach dem klassischen Fünfziger-Jahre-Modell abläuft: Er komponiert, manchmal fünfzehn Stunden am Tag, sie kocht und hält ihm den Haushalt vom Hals. Das haben sie so ausgehandelt, als sie sich kennenlernten, ebenso wie ihre finanzielle Absicherung und die sexuellen Praktiken, die ebenfalls auf sensible Art in diesem Film thematisiert werden.