Kinofilm „A Thousand and One“ : Leben und Sterben auf den Straßen von New York

„Okay Miss: Wohin?“ Der Taxifahrer schaut Inez (Teyana Taylor) fragend an. Auf diese letzten Worte in A. V. Rockwells Film „A Thousand and One“ wird es keine Antwort mehr geben. Aber wie sollte sie auch ausfallen nach der zweistündigen Odyssee durch New York, nach einer Kindsentführung aus Liebe und Inez’ Versuch, eine bescheidene Existenz aufzubauen?

Das Stationendrama beginnt im Knast auf Rikers Island. Wir sehen, wie die leidenschaftliche Friseurin Inez einer Mitgefangenen die Haare frisiert. Anschließend wirft uns Rockwell in ihrem nach eigenem Drehbuch inszenierten Film mit flotter Montage hinein ins New York des Jahres 1994.

Inez streunt durch ihr altes Viertel, sucht nach Arbeit, Unterkunft und Anschluss. An einer Straßenecke trifft sie Sohn Terry (gespielt vom sechsjährigen Aaron Kingsley), bevor sie ihn kurze Zeit später im Krankenhaus besucht, nachdem er sich auf der Flucht vor der Pflegefamilie verletzt hat. „Willst du bei mir bleiben?“ Inez will den Jungen aus dem Pflegefamilien-Karussell herausholen und entführt ihn. In Harlem findet sie eine bezahlbare Wohnung.

Teyana Taylor ist ein Ereignis

Beim diesjährigen Filmfest in Sun­dance hat Rockwells Film den Grand Jury Prize gewonnen. Großen Anteil daran hat Teyana Taylor, die, man kann es nicht anders sagen, ein Ereignis ist in diesem Film.

Die in Harlem aufgewachsene Schauspielerin, die mit fünfzehn Jahren für ein Beyoncé-Musikvideo choreographiert und auf den Labels von Pharrell Williams und Kanye West eigene Platten veröffentlicht hat, stand bisher in kleineren Rollen für Film und Fernsehen vor der Kamera; „Der Prinz aus Zamunda 2“ ist einer der bekannteren Titel in ihrer Filmographie. In „A Thousand and One“ spielt sie so locker wie vielseitig ihre erste Hauptrolle, als hätte sie nie etwas anderes getan.

Geschickt verknüpft die junge Regisseurin das Porträt ihrer schwarzen Heldin samt großen Fragen zur Mutterschaft mit dem Wandel ihrer Heimatstadt zwischen Gentrifizierung und Rassismus. Da ist eine an Spike Lee erinnernde Stimmung zu spüren, und darüber hinaus lässt Rockwells Drama, obwohl in der Tonalität völlig anders angelegt, an Raine Allen-Millers gerade bei Disney+ gestartete, knallige RomCom „Rye Lane“ denken.

Beide Filme liefen in Sundance, und beide por­trätieren mit ihren ganz eigenen Mitteln kinematographisch tausendmal durchschrittene Städte mit frischem Blick aus schwarzer Perspektive (Allen-Millers Debüt spielt in London). Man kann nur hoffen, dass Rockwells Film in Deutschland nicht ebenso unsichtbar bleibt wie „Rye Lane“. Mit expressionistischen Kamerabildern von Eric K. Yues und dem groovig-symphonischen Soundtrack von Gary Gunn streift „A Thousand and One“ durch die Straßen New Yorks, die sich über die Jahre verändern. Geschäfte wie der geliebte Waschsalon verschwinden, später macht der vermeintlich hilfsbereite neue Vermieter Inez das Leben schwer.

Die Straße als Ort der Veränderung: Hier feiert Inez mit der Nachbarschaft ihre Hochzeit mit ihrem frisch aus dem Gefängnis entlassenen alten Liebhaber Lucky (Will Catlett), der bei ihr und Terry (mit 13 gespielt von Aven Courtney, mit 17 von Josiah Cross) einzieht. Später versammeln sich Trauergäste einer Beerdigung ebendort.

Hintergrundrauschen des zwischen 1994 und Mitte der 2000er-Jahre spielenden Films bilden Radio- und Fernsehaufnahmen rund um und von Bürgermeister Rudy Giuliani und seinen Nachfolger Michael Bloomberg. Darin ist die Rede von „einem Prozess des Wandels“, von „Sicherheit“ oder davon, die Stadt „für das 21. Jahrhundert“ zu rüsten. Thematisiert wird Giulianis an der irrsinnigen Broken-Windows-Theorie orientierte Nulltoleranzstrategie, der zufolge jedes zerbrochene Fenster sofort repariert werden müsse, weil Anzeichen von Verwahrlosung den Boden für Verbrechen bereiten würden. Terry erfährt Bloombergs ebenfalls erwähnte „Stop and Frisk“-Politik am eigenen Leib, als er auf der Straße ohne Angaben von Gründen von Polizisten durchsucht wird – für den Jungen ein generelles Risiko, weil der bei der Mutter mit falschen Papieren lebt.

Insel der Selbstbestimmung

„A Thousand and One“ erzählt davon, dass nicht alle Menschen in einem System die gleichen Chancen haben. Doch lässt Rockwell Ambivalenzen zu; sie glorifiziert ihre Heldin nicht dumpf.

Eine Insel der Selbstbestimmung ist für einen Moment das Apartment in Harlem mit jener Nummer, die dem Film als Titel dient: 10/01, wobei der Schrägstrich abgefallen ist. In Schräglage ist hier einiges, doch lässt Rockwell ihren Film nicht in den flachen Sozialrealismus kippen. Die Liebe für ihre ambivalenten Figuren und der empathische Blick stehen über allem, während die Jahre vergehen.

Zwischen Inez und Lucky kommt es zu Zerwürfnissen, und Terry, der sich in der Schule für einen höheren Bildungsweg qualifiziert, weiß, ganz Teenager, nicht recht, was er vom Leben erwarten soll. Inez will, dass er das Viertel verlässt und seine Chance ergreift.

Aber hat er überhaupt eine? Ist Herkunft Schicksal, ein Teufelskreis? Oder, präziser, mit James Baldwin: „Die Geschichte ist nicht das Vergangene, sie ist die Gegenwart.“ Auch Inez, diese unfassbar starke Frau, ist Opfer eines rassistischen Systems. Sie kämpft mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen an, was ihr schließlich auf die Füße fällt. Kurz darauf stellt sich dann die schon zitierte Frage: „Okay Miss: Wohin?“ Ja, wohin?