Streikende Drehbuchautoren und Schauspieler nehmen an einer Kundgebung vor den Paramount-Studios in Los Angeles teil Bild: dpa

Die amerikanischen Schauspieler streiken. Und jetzt wehren sich die großen Film- und Fernsehstudios öffentlich gegen das, was sie als „Falschdarstellung“ ihrer Verhandlungsangebote durch die Schauspielergewerkschaft darstellen.

Der Produzentenverband AMPTP (die Abkürzung steht für Alliance of Motion Picture and Television Producers) ließ am Montag erklären, man habe mehr als eine Milliarde Dollar angeboten, in Gestalt von Lohnerhöhungen, Pensionszahlungen und anderen Vergütungen. Selbst auf die Forderung nach einem Schutz der Schauspieler vor der Künstlichen Intelligenz sei man, irgendwie, eingegangen.

Der Schauspielgewerkschaft ist das allerdings nicht genug; sie fordert nicht nur elf Prozent mehr Geld – Fran Drescher, die Präsidentin, hat noch einmal betont, dass die Schauspieler buchstäblich um ihre Existenz kämpfen. Was, einerseits, heißt, dass die Neben- und Kleindarsteller, die die Mehrheit der Mitglieder bilden, oft nur Gagen knapp über dem Existenzminimum bekommen.

Was ihnen die Solidarität auch der superreichen Superstars sichert. George Clooney zum Beispiel engagiert sich sehr deutlich. Sie kämpfen aber auch insofern um die Existenz, als es schwer sein mag, Clooney am Computer zu klonen. Bei den Massen im Hintergrund ist das aber viel leichter. Eine Einigung ist nicht in Sicht.