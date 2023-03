Ein Zug fährt in einen Bahnhof. Damit begann, vor fast hundertdreißig Jahren, die Geschichte des Films. Damals, so heißt es, liefen die Menschen vor Angst aus dem Saal, als die Lokomotive auf der Leinwand auf sie zukam. Das mag eine Fabel sein, aber sie ist in einem tieferen Sinne wahr, denn sie erklärt, was das neue Medium mit seinen Zuschauern machte.

Steven Spielbergs Film „Die Fabelmans“ beginnt in einem Auto. Vorn sitzen die Eltern Fabelman, hinten ihr Sohn, der sechsjährige Sammy. Sie fahren zu einer Filmvorstellung, und Sammy, der noch nie im Kino war, hat Angst. Sein Vater versucht ihn zu beruhigen, in­dem er ihm den filmischen Mechanismus erklärt, der aus vierundzwanzig Bildern in der Sekunde ein Bewegtbild in unserem Kopf entstehen lässt. Seine Mutter greift lieber selbst zu ei­nem Bild: Das Kino, sagt sie, schenkt uns Träume, die man nie vergisst. Sammy hört zu, schweigt und fürchtet sich weiter.

Dann, im dunklen Kinosaal, kommt der Zug. Er fährt auf ein Auto zu, das sich auf den Gleisen quergestellt hat, und schleudert es samt seinen Insassen durch die Luft. Die Szene – sie stammt aus Cecil B. DeMilles „Die größte Schau der Welt“, einem Hollywoodklassiker von 1952 – bestätigt Sammys schlimm­ste Befürchtungen. Und sie lässt ihn nicht mehr los. Als er zum Chanukka-Fest – die Fabelmans sind eine jüdisch-amerikanische Familie – eine Modelleisenbahn ge­schenkt bekommt, stellt er das Unglück mit ihr nach. Das zerstörte Spielzeug ist schwer zu ersetzen, doch Mutter Fabelman weiß Rat: Sie gibt Sammy die Super-8-Kamera des Vaters. Nun kann er den Crash filmen und beliebig oft an­schau­en; und irgendwann, träumt Sammy, gelangt er so vielleicht dorthin, von wo die Eisenbahn gefahren kam: nach Hollywood.

Steven Spielberg heißt nicht Sam Fabelman, und doch ist dies seine Geschichte. Selbst wenn man nichts über die Entstehung des Films weiß, erkennt man De­tails von Spielbergs früher Biographie in „Die Fabelmans“ wieder: die Kindheit mit drei Schwestern in New Jersey, die Umzüge der Familie nach Arizona und Kalifornien, die Trennung der Eltern, die Lehrjahre in Los Angeles. Drei Amateurfilme aus seiner Schulzeit hat Spielberg für „Die Fabelmans“ nachinszeniert. Aber der Film heißt eben nicht „Die Spielbergs“, und ein Re­make ist kein Dokument. Der Regisseur, der seine Lebensgeschichte verfilmt, will mit ihr zugleich etwas erzählen, das in einem tieferen Sinne wahr ist – eine Fabel, die über das Biographische hinausreicht, so wie die Fabel in „Schindlers Liste“, „Der Soldat James Ryan“ oder „Lincoln“ über das Historische hinaus­gereicht hat.

Nur dass der Stoff, aus dem „Die Fabelmans“ gewoben sind, eben kein historischer ist, sondern Spielbergs eigenes Le­ben. Das prägt nicht nur den Blick des Zu­schau­ers auf den Film – wir wissen, dass es gut ausgeht, was immer zwischendrin ge­schieht –, sondern vor allem den des Films selbst. Bei einem anderen, mit sich selbst strengeren Regisseur würde man sagen: Er wird zur Abrechnung. Bei Spielberg muss man, nachdem die zweieinhalb Stunden vergangen sind, die „Die Fabelmans“ dauern, von einem Bekenntnis sprechen, einer in mildes Licht getauchten Rückschau. Und gelegentlich, gar nicht selten, ist der Film sogar noch weniger als das.