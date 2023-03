Am Anfang war ein Crash: Hollywoodregisseur Steven Spielberg erzählt in dem autobiographischen Film „Die Fabelmans“, wie er schon als Kind zum Kino fand.

Der Beginn aller Liebe und Leidenschaft, so scheint es, ist Schrecken. Da wird ein kleiner Junge, er ist sechs Jahre alt, von den Eltern über den Bürgersteig gezerrt. Die Schlange, die vorm Kino steht, ist lang, der Junge will nicht hinein. „Filme sind Träume“, sagt die Mutter, die sich beruhigend zu ihm hinunterbeugt. „Träume sind unheimlich“, sagt der Junge trotzig mit tränenerstickter Stimme. Dann sitzen sie doch im Saal, es läuft Cecil B. DeMilles „Die größte Schau der Welt“, der spektakuläre Zirkusfilm aus dem Jahr 1952, und gegen Ende kommt der große Crash. Ein Auto stößt mit einem Zug zusammen, zwei Züge prallen aufeinander – und es ist dieser Unfall, diese Szene, die den kleinen Jungen nicht mehr loslässt.

Peter Körte Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Sie hat ihn bis heute nicht losgelassen, das kann man sagen, weil dieser kleine Junge im Film zwar Sammy Fabelman heißt, aber Steven Spielbergs Kindheit für seinen biographischen Hintergrund sorgt. Spielberg, einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Regisseur der Filmgeschichte, hat „Die Fabelmans“ lange nicht machen wollen. Angeblich soll die Pandemie, seine Sorge ums Überleben, ein wesentlicher Antrieb gewesen sein, dieses Projekt doch anzugehen, das er so lange vor sich her geschoben hatte.

Angst vorm großen Bild

Es ist nicht ohne Ironie, dass der Mann, der Außerirdische landen, der Dinosaurier auferstehen und den weißen Hai zu Wasser ließ, Angst hatte, ins Kino zu gehen, Angst vor den überlebensgroßen Bildern, den Ausgeburten der Träume. Zugleich wird in dieser kleinen Urszene wie auch im ganzen Film noch einmal klar, was auch vorher, wenn man nur genau hinsehen wollte, schon immer zu ahnen war: dass Spielbergs Blockbuster nicht nur große Entertainmentmaschinen sind, sondern fast so persönlich wie „Schindlers Liste“, dass die Abenteuer eines Indiana Jones mehr von ihm und seinen Phantasien erzählten als die seriösen Filme mit ihren staatstragenden Botschaften wie „Der Soldat James Ryan“, „Amistad“ oder „Lincoln“.

In der Auftaktsequenz der „Fabelmans“, deren Familienname das Geschichtenerzählen schon enthält, wird nicht nur eine traumatische Erfahrung sichtbar; wenn die Familie nach Hause fährt, zieht ein weiteres Motiv vorbei. Es ist gerade Weihnachtszeit, die Einfamilienhäuser in Suburbia sind geradezu orgiastisch mit Weihnachtsschmuck dekoriert – nur bei den Fabelmans nicht, der einzigen jüdischen Familie. Sie feiern Chanukka. Und Sammys Geschenk, eine elektrische Eisenbahn, ist der erste Schritt zur Traumabewältigung. Sammy stellt das Zugunglück aus dem Kino nach – der Sachschaden verärgert den Vater, der nichts begreift.

Den Weg ins Kino öffnet die Mutter. Sie wird zur Komplizin, indem sie dem Sohn die Super-8-Kamera des Vaters in die Hand gibt. Er lässt Auto und Zug noch einmal ineinanderkrachen und kann so den Crash bewältigen: Einmal gefilmt und damit beliebig oft reproduzierbar, verliert der Unfall nicht nur seinen Schrecken, sondern wird kontrollierbar, weil seine Mechanik durchschaut ist. Das ist, wenn man so will, die Bestätigung eines Axioms der neuzeitlichen Philosophie: Wahr ist, was wir selbst machen können.

Spielberg hat eine so sichtbare Freude, dieses Zugunglück besser aussehen zu lassen, als es der kleine Steven damals gefilmt haben kann, dass sie einen sofort ansteckt. Und es ist eine der schönsten Szenen, wenn dann der entwickelte Film per Post eintrifft, wenn Sammy sich heimlich mit dem Projektor in einen dunklen Raum zurückzieht und mangels einer Leinwand oder auch nur einer weißen Wand das Zugunglück auf seine Handflächen projiziert.

Der Zauber der Anfänge

Diesem Zauber der Initiation läuft der Film die ganze Zeit hinterher. Er kommt ihm nahe, ohne ihn jedoch noch mal einzuholen. Wir sehen Sammys weitere Versuche. Die Schwestern werden zu Mumien, weil er sie in Klopapier einwickelt und filmt, wie er überhaupt nahezu alles aufnimmt, was ihm und der Familie widerfährt. Als könnte er nichts sehen, wenn der Apparat kein Bild davon macht.