Bond-Premiere verschoben : Starte an einem anderen Tag

„Hoppala, ein Fehler ist aufgetreten“ heißt es nach einem Klick auf „Hier Tickets sichern!“ auf der Internetseite von Universal Pictures Germany. Wer sich gut einen Monat vor dem geplanten Kinostart des neuen James-Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ frühzeitig einen Platz im Kino sichern wollte, muss leider enttäuscht werden: Der Starttermin des neuesten 007-Films wurde – abermals – verschoben.

Anstatt am 2. April in den hiesigen Kinos anzulaufen, soll die Agentenreihe nun erst im November weitergeführt werden. Dies haben MGM, Universal Pictures und die Bond-Produzenten Michael Wilson und Barbara Broccoli am Mittwoch auf der offiziellen James-Bond-Internetseite und in den sozialen Medien bekannt gegeben. Die Entscheidung beruhe auf „sorgfältiger Prüfung und gründlicher Bewertung des globalen Kinomarktes“.

Durch die bereits erfolgte Schließung von Kinos in Italien, Südkorea, China und Japan aufgrund der Coronavirus-Epidemie, fürchte man Einnahmeeinbußen von bis zu fünf Milliarden Dollar, berichtet der britische „Guardian“. Das Bond-Franchise werde traditionell von den internationalen Märkten getragen. Die letzten vier Filme hätten mehr als siebzig Prozent ihres Umsatzes außerhalb der Vereinigten Staaten erzielt.

Bereits zum dritten Mal ist der Kinostart von „Keine Zeit zu sterben“ verschoben worden. Der Film sollte eigentlich bereits im November des vergangenen Jahres anlaufen. Der Rücktritt des Regisseurs Danny Boyle aufgrund „kreativer Differenzen“, Änderungen am Drehbuch durch den Nachfolger Cary Joji Fukunaga und eine Verletzung des Hauptdarstellers Daniel Craig sorgten für die Terminänderungen. Der 25. Bond-Film soll nun am 12. November dieses Jahres in Großbritannien Premiere feiern. Der Starttermin für die Vereinigten Staaten sei der 25. November. Wann genau der Film, für den der Vorverkauf schon begonnen hatte, in den deutschen Kinos anlaufen wird, steht zurzeit noch nicht fest.