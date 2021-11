„Contra“ von Sönke Wortmann : Eliza Doolittle heißt jetzt Naima

Alter weißer Professor trifft auf Studentin mit Migrationshintergrund, erst im Krach, dann in Zusammenarbeit: Was will Sönke Wortmanns Film „Contra“ damit?

Dass der Identitätsdiskurs trotz aller Schärfe, mit der er mitunter geführt wird, auch komödientauglich ist, hat unlängst „The Chair“ vorgeführt. Die Netflix-Serie spielt an der geisteswissenschaftlichen Fakultät einer amerikanischen Universität und stellt mit viel schwarzem Humor und himmelschreienden Aporien sämtliche Positionen auf den Prüfstand des Humors. Davon scheint das deutsche Kino derzeit diskurskilometerweit entfernt, das jetzt mit dem neuen Film von Sönke Wortmann den Campus in ähnlicher Diktion betritt.

Dabei ist es ein kluger Kniff, die sensiblen Debatten und gesellschaftlichen Grundfragen, die vor allem Universitäten derzeit umtreiben, ebendort filmisch anzusiedeln. In Wortmanns Campus-Komödie „Contra“ kommt es zum Clash zwischen einer Jurastudentin marokkanischer Herkunft und einem ob seines Zynismus gefürchteten Professors, als sie zu spät zur Vorlesung kommt und er dies mit üblen Beschimpfungen quittiert. Die Form der romantischen Komödie ohne Romantik ist hier bereits angelegt.

Hochschullehrer im Shitstorm

Wie zu erwarten, geht die Tirade aus dem Hörsaal viral – und beschert dem Hochschullehrer nicht nur einen Shitstorm, sondern auch ein Disziplinarverfahren, das ihn seine Karriere kosten kann. Dass dem Juristen Richard Pohl jetzt nur noch eine Person aus der Patsche helfen kann, nämlich ausgerechnet die von ihm gedemütigte Studentin, weiß der in Diskursverläufen geübte und kühl kalkulierende Rektor. Gelingt es Pohl also, seine Erstsemester-Studentin für den kommenden Debattier-Wettbewerb rhetorisch fit zu machen, lässt das Gremium womöglich noch einmal Gnade walten. So setzt „Contra“ das vielfach bearbeitete Pygmalion-Motiv in der wohl bekanntesten Version von „My Fair Lady“ – wissenschaftliche Koryphäe nimmt radebrechende Blumenverkäuferin unter seine rhetorischen Fittiche – an der Frankfurter Universität ins Werk.

Eliza Doolittle heißt jetzt Naima, sie wohnt mit ihrer Familie in einer beengten Hochhauswohnung in einem der abgerockten Frankfurter Stadtteile jenseits der filmisch unentwegt ins Bild gesetzten Glitzertürme. Der Vater ist weg, der kleine Bruder hat sein Temperament nicht im Griff, und der Bleibestatus der Familie ist prekär. Während „The Chair“ sich Fallhöhe verschafft, indem nicht etwa ein Fiesling, sondern ausgerechnet der Lieblingsprof durch einen ironischen Hitlergruß ins Fegefeuer studentischer Proteste geschickt wird, verhält es sich in „Contra“ umgekehrt. Der Schauspieler Christoph Maria Herbst führt zum Auftakt diesen Richard Pohl als unerträglichen Chauvinisten vor, der selbst vor rassistischen Ausfällen nicht zurückschreckt. Doch dann scheint der Film vor diesem Charakter zurückzuschrecken, denn er nimmt ihn schnellstmöglich aus der Schusslinie. Nach nur wenigen Szenen wird offensichtlich, dass Pohl in Wahrheit so übel nicht ist, sondern ein Mann mit Problemen, der abends im französischen Lokal seinen Rotwein allein trinkt und traumatisiert ist durch den Unfalltod seiner Tochter.

Paternalistischer Zug

Trotz der wunderbaren Nilam Farooq in der Rolle der Naima interessiert sich „Contra“ nicht wirklich für das intellektuelle Erwachen einer jungen Frau, dafür wird viel zu schematisch erzählt, und verwendet stattdessen seine Energie dazu, Pohls anfänglichen Ausbruch mit Erklärungsversuchen wieder aufzuheben. Routiniert schnurrt der Film Szene um Szene ab, oft erwartbar, manchmal unglaubwürdig. Denn dass die zunächst hibbelige und schnatternde Naima es mithilfe ihres Trainers wider Willen bis ins Finale des Debattier-Wettbewerbs schafft, ist von Anfang an klar. Unklar bleibt hingegen, warum sie sich nicht für den Verhaltensumschwung ihres Lehrers interessiert. Auch was der Shitstorm in ihr auslöst, bleibt unerzählt. So verfestigt der Film, der auf der französische Vorlage „Die brillante Mademoiselle Neïla“ (2017) basiert, den paternalistischen Zug aus „My Fair Lady“: älterer, überlegener Mann bestimmt, was jüngere, unterlegene Frau lernen, lesen, wissen soll.

Schopenhauers Eristische Dialektik, deren 38 rhetorische Strategien Naima zum Erfolg führen – am Ende sehen wir die einstige Jurastudentin in Richterrobe –, nimmt der Film nach dem Drehbuch von Doron Wisotzky für seine eigene Erzählhaltung nicht in Anspruch. Dabei hätte die Komödie aus dem eklatanten Widerspruch Potenzial ziehen können: dass in diesem Wettbewerb die Kraft der Worte und der konstruktive Streit beschworen werden, obwohl Wahrheitsfindung gar nicht Ziel dieses Debattierens ist, sondern es vielmehr darum geht, die eigenen Argumente so geschickt einzusetzen, dass man gewinnt – einerlei, ob man für oder gegen eine Sache eintritt.