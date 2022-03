„The Batman“ im Kino : Erste Küsse im Kostüm

Es ist Halloweenabend in Gotham City, und die Kamera tastet im spätherbst- und batmantypischen Dauerregen eine Fassade ab, bis sie durchs Fenster eine feuerrot gekleidete Schwertkämpferin fixiert, die einen Mann ersticht. Doch der steht sofort wieder auf und umarmt die kleine Kriegerin, die sich als seine kostümierte Tochter erweist.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

Batman-Filme pflegten bislang nicht mit amüsanten Szenen zu beginnen. Doch die Eingangssequenz des neuesten in der Reihe dient vor allem dazu, über die subjektive Perspektive ein wichtiges Handlungselement einzuführen: eine in Batmans Kontaktlinsen eingelassene Kamera, mit der der Superheld alles konserviert und per Internetzugang auch analysiert, was er sieht.

Und wenig später betritt (und filmt) er eine Wohnung, in der tatsächlich gemordet wurde. Das Opfer ist der Bürgermeister von Gotham, der sich gerade um seine Wiederwahl bewarb. In fünf Tagen wäre die Abstimmung gewesen.

Fünf Tage lang ist die Hölle los in Gotham City

In diesen fünf Tagen bricht die Hölle über die Stadt herein, und der Herrscher der Finsternis ist ein Mann, der sich The Riddler nennt. Natürlich ist er Batman-Kinokennern vertraut; in Joel Schumachers „Batman Forever“ von 1995 wurde dieser Superschurke von Jim Carrey gespielt, mit tausend Manierismen und kunterbuntem Kostüm, wie man es von diesem Schauspieler gewöhnt ist.

Paul Dano als dessen Nachfolger legt ihn nun ganz anders an: Eingehüllt in düstere Maske und Kluft im Stil von S/M-Fetischen verkörpert er mehr als nur die Nachtseite von Gotham City (für die ja schon Batman selbst steht). Dieser Riddler ist die Verkörperung einer im­merwährenden Dunkelheit, brutal dezimiert er die Führungsschicht der Stadt. Und nach jedem neuen Mord macht er Verfehlungen seiner Opfer öffentlich, so dass auch diese bisherigen Lichtgestalten Teil der allumfassenden gesellschaft­lichen Finsternis werden.

In der Tat: So schwarz hat noch keiner der sieben anderen Batman-Filme seit Tim Burtons Riesenerfolg von 1989 die Welt des „dunklen Ritters“ gemalt. Das aktuelle Werk musste ja auch etwas anderes versuchen, denn es ist bereits der dritte Neubeginn derselben altbekannten Geschichte: Ein durch den Mord an seinen Eltern traumatisierter Junge namens Bruce Wayne nutzt das immense Familienerbe, um das Verbrechen zu rächen. Als mit allen technischen Hilfsmitteln, die Geld kaufen und Geschicklichkeit benutzen kann, ausgestatteter Batman räumt der erwachsene Bruce auf eigene Faust in der Unterwelt von Gotham City auf und gerät dadurch regelmäßig in Konflikt mit den offiziellen Ordnungskräften.

Was „The Batman“ anders macht als seine Vorgänger

Tim Burton und Joel Schumacher machten ihre insgesamt vier inhaltlich aufeinander aufbauenden Filme der Jahre 1989 bis 1997 vor allem zu optischen Spektakeln, Christopher Nolan betonte in seiner alles noch einmal erzählenden „Dark Knight“-Trilogie (2005 bis 2012) dagegen die psychologische Komponente des lädierten Helden. Matt Reeves startet nun seine Adaption (schon ist von zwei weiteren fest verabredeten Teilen die Rede) als Dekonstruktion des Gesamt­bildes der Batman-Welt. Eigentlich gibt es gar nichts mehr zu retten in Gotham City, selbst das Idealbild der ermordeten Eltern von Bruce Wayne wird in den Schmutz gezogen. Was bleibt, ist die Loyalität unter Außenseitern: Batmans traditionelle Verbündete sind sein Butler Alfred, den Andy Serkis mit einem grandios überbetonten englischen Akzent zur Abgrenzung vom kulturlosen sonstigen Pack in der Metropole ausstattet, und Jim Gordon, der einzige unbestechliche höhere Polizeibeamte von Gotham. Jeffrey Wright spielt ihn auf eine Weise, als wäre Edward Olmos’ Leutnant Castillo aus „Miami Vice“ in die Szenen hineinkopiert worden.