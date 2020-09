Antifa-Kinodrama : Aber wer jagt hier wen?

Was bringt junge Erwachsene dazu, sich als Hochzeitsgäste oder Rollkommando zu verkleiden, Eier mit Farbe zu füllen und zu werfen, sich die Unterlippe spalten oder das Bein verletzen zu lassen? Ein politischer Zweck und eine Gemeinschaft, die zusammenhält, bis sie vom „gemeinnützigen Verein mit Aussicht auf einen Mietvertrag mit der Stadt“ zum Verdachtsfall einer terroristischen Vereinigung wird. Der Spielfilm „Und morgen die ganze Welt“ der deutschen Regisseurin Julia von Heinz steht im Wettbewerb des Filmfests von Venedig und erzählt, formatfreundlich anfiktionalisiert, von der Jugend der Filmemacherin in der bundesrepublikanischen Antifa. Das tut er geradeaus und ohne Mätzchen; selbst wenn die Tonspur eine Verdi-Arie unter die polizeiliche Räumung einer linken Party legt, trägt das einen Sinn, denn die Figur, aus deren Sicht hier inszeniert wird, hat einen adligen Familienhintergrund, zu dem Opernbesuche gehören, was in der Gruppe, zu der sie gehören will, manchmal Misstrauen weckt.

Der Film ist parteilich, das soll bei Plädoyers ja selbst vor Gericht erlaubt sein. Parteilichkeit ist nicht Plattheit: Dass Alternativmilieus manchmal an den Rändern muffeln, dass Plenums- und Basisdemokratie schwerfällig sind, dass junge Menschen im Aktivismus mitunter nur auf Zeit unterwegs sind, weil sie noch was anderes in Aussicht haben als Kämpfe, das alles weiß der Film, das alles wissen die Rollen – ein junger Mann mit dem ulkigen Namen Lenor (Tonio Schneider) verdächtigt einen anderen namens Alfa (Noah Saavedra) sogar, den Antifaschismus nahezu touristisch zu betreiben, hat dabei freilich noch ein paar andere Motive als die sachlichen – und das Spiel der beiden stellt sämtliche Widersprüche der Konstellation umfassend dar.

Man muss sich nicht weinend auf den Rücken legen

Auch Mala Emde als Hauptfigur Luisa muss öfter so gucken, dass tunlichst alle im Publikum, aber nicht zwingend die mit ihr in dieselbe Situation Verstrickten, erkennen können, dass sie anders empfindet oder denkt, als sie gerade redet oder handelt. Sie macht das hervorragend, genau wie Luisa-Céline Gaffron als ihr Widerpart bei der Erkundung der Wahrheit, dass Politik Freundschaften nicht nur stiften und stützen, sondern auch beschädigen kann. Dass brenzligste Thema des Films ist der Umstand, dass Antifaschismus per „Anti“ an den Faschismus gefesselt ist wie der Schutzmann mit Handschellen an den festgenommenen Killer, dass es also eher gegen als für etwas geht in diesem Kampf. Ein ausgestiegener militanter Linker und Mediziner sagt den jungen Leuten, die er nach Konfrontationen zusammenflickt, früher sei’s um mehr gegangen als darum, Nazis abzuwehren, ums Ganze, aber das ließ sich halt doch nicht umwälzen, also gibt’s statt was Neuem nur Widerstand gegen ein mit seiner Rückkehr drohendes übelstes Altes.

Das Widerstandsrecht im Grundgesetz sagt, dass man sich nicht weinend auf den Rücken legen muss, wenn jemand die hiesige Ordnung abschaffen will; am Anfang des Films wird der Wortlaut dieser Lizenz in Schriftgestalt gezeigt, am Ende vorgelesen, die Dringlichkeit wächst: Erst lesen, dann hören, und wenn beides nicht hilft?